Keine Probleme trotz zu kleiner Klärbecken

Die wasserrechtliche Genehmigung für die Kläranlage Rottenacker läuft aus. Über den aktuellen Stand der Neuerteilung hat der zuständige Ingenieur Werner Maier bei der Sitzung des Abwasserzweckverbandes Raum Munderkingen Auskunft gegeben. Auch wenn die Anlage aktuell statistisch zu klein für die Einwohnerwerte sei, war der Fachmann zuversichtlich, dass die Neuerteilung problemlos möglich sein wird.

An die mechanisch-biologische Kläranlage in Rottenacker sind alle 13 Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen sowie die Gemeinde Uttenweiler und Teilorte der Gemeinde Attenweiler angeschlossen. „In der Kläranlage wird der natürliche Reinigungsprozess, wie er in einem Bach ablaufen würde, nachgeahmt, erklärt Ingenieur Maier. Der entwässerte Klärschlamm wird in der Verbrennungsanlage Steinhäule verbrannt.

Ablaufwerte sind in Ordnung

Der Fachmann erklärte, dass die Einwohnerzahl, die über die Kläranlage versorgt wird, in den vergangenen Jahren gestiegen sei, weshalb die Becken inzwischen statistisch unterdimensioniert seien. „Aber die Ablaufwerte zeigen, das alles in Ordnung ist und es kein Problem gibt“, so Werner Maier. Deshalb riet er den Mitgliedern des Zweckverbandes auch davon ab, die Kläranlage zu erweitern. „Wegen theoretischer Berechnungen gibt es dafür einfach keinen Grund“, betonte der Ingenieur. Und auch die Genehmigungsbehörde könne den Zweckverband für die Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis nicht dazu zwingen. „Aus technischer Sicht steht der Genehmigung nichts entgegen“, so der Fachmann.

Unstimmigkeiten habe es mit dem Landratsamt gegeben, das für die Genehmigung eine sogenannte Gewässergüteuntersuchung für das eingeleitete Wasser in die Donau vom Zweckverband verlangt hatte. „Weil aber erst kürzlich Sappi in Ehingen einen solche Untersuchung veranlasst habe und am Pegel in Berg ständig Untersuchungen stattfinden, kann der Verband letztlich nun aber doch darauf verzichten“, so Maier.

Gebläse müssen getauscht werden

Er wies die Verbandsmitglieder jedoch daraufhin, dass die Sauerstoffgebläse der Anlage aus dem Jahr 1996 stammen und deshalb zeitnah ersetzt werden sollten. „Die Kläranlage ist 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag im Einsatz, sie ist also stark belastet“, erklärt der Planer, warum hier Handlungsbedarf bestehe.

Der Haushaltsplan des Verbands sieht die Investition voraussichtlich für das Jahr 2020 vor, berichtete der Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen Markus Mussotter. Für das kommenden Jahr sind keine größeren Projekte vorgesehen.

Thema bei der Sitzung am Dienstag ist auch die Klärschlammverbrennung gewesen. Der Zweckverband Klärwerk Steinhäule möchte sich neu gründen. Mitglied könnte auch der Abwasserzweckverband Raum Munderkingen werden. Fachberater Werner Maier riet den Mitgliedern aus Kostengründen dringend dazu, einer entsprechenden Absichtserklärung zuzustimmen. Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler wies darauf hin, dass der entsprechende Vertrag vorsehe, dass die Stadt Ulm gegenüber allen anderen Mitgliedern immer das Mehrheitsrecht haben werde und wünschte sich für die Erklärung den Zusatz, dass der Verband wenigstens auf eine Stimmengleichheit zwischen Ulm und den übrigen Mitgliedern hoffe.