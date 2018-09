Keine Entscheidung zum Lichtkonzept

Die Sanierung des nächsten Teilabschnitts der Munderkinger Innenstadt, rings um den Martinsbrunnen, soll im Mai kommenden Jahres beginnen. Den entsprechenden Zeitplan und die Ausführungsplanung hat der Gemeinderat am Donnerstag beschlossen. Die Entscheidung für ein neues Lichtkonzept am Martinsbrunnen trifft das Gremium später.

Nachdem die Ausführungsplanung bereits in der letzten Sitzung vor der Sommerpause schon einmal im Gemeinderat präsentiert worden war, haben Fachplaner Martin Speth und der Sachverständige für Pflasterverlegung Bernd Burgetsmeier die überarbeiteten Pläne vorgestellt. Auch Lichtplaner Matthias Wilcken-Frey hatte ein überarbeitetes Lichtkonzept dabei.

Sieben Parkplätze

Sieben Parkplätze werden für die Kunden der Geschäfte im Bereich des Martinsbrunnens erhalten. Diese sollen deutlicher als auf dem Marktplatz markiert werden, erklärte Martin Speth. Fußwege wird es im neugestalteten Bereich nicht mehr geben. Autofahrer, Radler und Fußgänger teilen sich gleichberechtigt den Raum. Das Pflaster, welches dem entspricht, das bereits am Marktplatz verbaut ist, soll teilweise gebunden und teilweise ungebunden eingebaut werden. Gebunden bedeutet, dass die einzelnen Steine fest im Untergrund verankert werden. So sollen Schäden durch die starke Verkehrsbelastung vermieden werden. Der Übergang zum alten Pflaster soll mit einfachen Bordsteinen erfolgen. „Diese kommen ja schließlich wieder raus, wenn die Sanierung irgendwann weitergeht“, so Martin Speth.

Die Straßen- und Tiefbauarbeiten sollen im Oktober ausgeschrieben werden. Die Submission würde dann Mitte November erfolgen, sodass der Gemeinderat die Arbeiten Ende des Monats vergeben könnte. Der Baubeginn ist für spätestens Mai 2019 geplant. Die Arbeiten werden rund fünf Monate dauern, sodass der Bereich Ende Oktober fertiggestellt werden soll.

Thema war am Donnerstag auch erneut das Lichtkonzept für den Martinsbrunnen. Planer Matthias Wilcken-Frey hatte schon vor der Sommerpause zwei Varianten für die Beleuchtung des Platzes vorgestellt. Beiden gemein ist, dass sechs Wandleuchten an den umliegenden Häusern angebracht werden. Zudem sind vier Seilpendelleuchten vorgesehen. Außerdem werden die Fassaden der Gebäude Laese und CSW beleuchtet. „Bei den Schablonen für die Gobo-Beleuchtung werden die Fenster ausgeschnitten, sodass es keinen Lichteinfall in den Gebäuden gibt“, so der Fachmann. Außerdem werden die Martinsfigur und das Wasser des Brunnens beleuchtet.

Beleuchtung lenkt ab

Die moderne der beiden Varianten sieht zudem Schriftzüge mit den Botschaften von St. Martin vor, die auf die Straße projiziert werden. Wie Ratsmitglied Simone Bertsche äußerten auch einige andere Bedenken, dass diese Variante zu modern für die historische Altstadt sei. „Ausgangspunkt sind der tolle Brunnen und die historischen Fassaden, die Schriftzüge lenken nur von dem kompakten Ensemble ab“, sagte sie. Ratskollegin Monika Veser hingegen sprach sich für die Schriftzüge aus. „Sie sind eine Ergänzung und spiegeln den Zeitgeist wider.“ Weil die Entscheidung nicht eile, soll diese zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden. Um den Entschluss für das Gremium zu erleichtern, könnten auch die direkten Anlieger einbezogen werden.

