„Kölner Opernkiste“ begeistert Grundschüler

„Oper ist toll“ – darüber sind sich die Munderkinger Grundschüler beim Besuch der „Kölner Opernkiste“ einig gewesen. Die Lehrerin Rebecca Nuber hatte sie eingeladen, auf ihrer Süddeutschland-Tournee Halt in Munderkingen zu machen. Aufgeführt wurde das Mitmach-Musiktheaterstück „Die kleine Zauberflöte“ in einer kindgerechten Fassung, mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart.

Schon im Unterricht wurden die Kinder auf die Aufführung vorbereitet. Sie lernten Klassik-Hits wie „Der Vogelfänger bin ich ja“ oder „Das klinget so herrlich“ kennen. Im Stück wird Prinz Tamino (Antonio Florez, Tenor) von einer wilden Schlange verfolgt. In letzter Sekunde wird er gerettet. Mit dem lustigen Vogelmenschen namens Papageno (Stefan Mosemann, Bariton) soll er die Tochter der Königin, Pamina (Christine Léa Meier, Sopran), befreien.

Die Darsteller brillierten nicht nur mit ihren eindrucksvollen Stimmen, sondern sorgten durch Situationskomik und Überraschungsmomente auch für herzliche Lacher. Voller Spannung verfolgten die Kinder die 70-minütige Aufführung. Auch die Lehrerinnen wurden mit eingebunden: Larissa Poloczek und Natalie Schick wurden in den zwei Vorstellungen als „Königin der Nacht“ verkleidet und stellten ihre Schauspielkünste unter Beweis. Einige Kinder durften in der Kinderoper kleine Rollen in Kostümen übernehmen. Am Ende wurden alle Darsteller mit einem kräftigen Applaus belohnt.