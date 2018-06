Jugendrotkreuzler spenden 1127 Euro

„Das ist eine tolle Aktion des Munderkinger Jugendrotkreuzes“, freute sich Kerstin Eckert von Radio 7 am Freitagabend über einen Spendenscheck in Höhe von 1127,79 Euro zugunsten der Aktion „Drachenkinder“. „Wir helfen damit Kindern in Not, die trotz ihrer jungen Jahre, körperlich oder seelisch bereits viel mitgemacht haben und finanzieren besondere Therapien oder Geräte, die oft von den Krankenkassen nicht übernommen werden“, so Eckert.

Überreicht wurde der Scheck von den Kindern und Jugendlichen der Munderkinger Jugendrotkreuz-Gruppe, die seit dem vergangenen Jahr von Manuel Bank (26) geleitet wird. Um den „Drachenkindern“ zu helfen, haben die jungen Rotkreuzler zunächst die Gewerbetreibenden in und um Ehingen um Tombolapreise gebeten und beim Brunnenfest sowie dem Munderkinger Flohmarkt Lose verkauft. „Außerdem haben wir in der Adventszeit gebastelt und unsere Basteleien beim Weihnachtsmarkt in Uigendorf verkauft“, so Manuel Bank. Weitere Spendengelder wurden bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier gesammelt.

Offiziell gibt es die Jugendrotkreuz-Gruppe im Munderkinger DRK-Ortsverein seit vielen Jahren, die Aktivitäten waren aber „ein bisschen eingeschlafen“. Manuel Bank hat die Gruppe mit vier Mitgliedern im vergangenen Jahr übernommen und ihr „neues Leben eingehaucht“. Heute sind 24 Kinder und Jugendliche in der Gruppe aktiv und treffen sich jeden Freitag in der DRK-Räumen am Alten Schulhof. (khb)