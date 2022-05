Jubiläumshockete auf dem Frauenberg Munderkingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Frauenbergkirche „Unserer lieben Frau auf dem Berg“ lud der Kirchengemeinderat am 4. Maisonntag auf den Frauenberg ein. Zahlreiche Besucher sind der Einladung gefolgt und haben eine festliche Maiandacht, Kaffee und Kuchen, aber auch die besondere Atmosphäre und den herrlichen Blick auf Munderkingen genossen. In der musikalisch festlich umrahmten Andacht zu Beginn des Festes verband Pfarrer Pitour Vergangenheit und Gegenwart. Die Verehrung der Gottesmutter und speziell die Gebete und Bitten zur Friedenskönigin Maria gewinnen in der aktuellen Zeit immer mehr an Bedeutung und Gewicht. Im Mai und Oktober finden regelmäßig Andachten statt, Hochzeiten und Hochzeitsjubiläen werden gerne dort gefeiert und aktuell trifft man sich mittwochs zum Friedensrosenkranzgebet. Als Wallfahrtskirche ist sie Zufluchtsort für alle Sorgen und Nöte, daher wurde auch im Rahmen der Jubiläumsfeier aufgerufen für ein Projekt des Dekanats Ahr-Eifel zu spenden, das vom Hochwasser betroffenen Familien zugutekommt.

Zum Gelingen dieses Festes trugen auch die Kolpingjugend, die Ministranten, die Stadtkapelle Munderkingen und viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei.