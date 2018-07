Jubiläumswochenende lockt viele Besucher

Zum 75. Geburtstag des Roten Kreuzes in Munderkingen hat der DRK-Ortsverein am Sonntag zum Tag der offenen Tür eingeladen. Trotz des wechselhaften Wetters kamen zahlreiche Besucher auf den Alten Schulhof. Am Freitag feierten die Mitglieder ihren Jubiläumsabend im „Rössle“.

Die Wirkung der „Rauschbrille“ überraschte viele, nicht nur Munderkingens DRK-Vorsitzenden Bruno Schmid. „Ich konnte nicht mehr gerade stehen und schon gar nicht zielstrebig gehen“, sagte eine Besucherin, als sie die „1,3-Promille-Brille“ wieder abgesetzt hatte.

Die Idee zum „Hindernislaufen im betrunkenen Zustand“ hatte das Munderkinger Jugendrotkreuz zum Programm beigesteuert. Wer wollte konnte sich den Blutdruck messen lassen und im DRK-Vereinsheim im Heilig-Geist-Spital zeigte die Bereitschaft wie Ersthelfer Verletzte wiederbeleben können.

Bereitschaftsleiter Jürgen Falch und Thorsten Trapp, Leiter der Ehinger Rettungswache erklärten die bereitstehenden Rettungsfahrzeuge. Beim DRK-Kreisverband konnten sich Interessierte über Essen auf Rädern oder den Hausnotruf informieren. Die „Quetschfidelen“ aus Rottenacker lieferten die Musik zum Frühschoppen und Mittagessen. „Ein gelungenes Jubiläums-Wochenende, auch wenn das Wetter nicht 100-prozentig mitgemacht hat“, zog Bruno Schmid gestern Bilanz.

Gründungsgeschichte des DRK

„Das Rote Kreuz in Munderkingen ist ein Spiegelbild der Zeitgeschichte“, sagte DRK-Kreisvorsitzender Götz Hartung. Rund 200 Gäste hatte der DRK-Ortsverein am Freitag eingeladen, um mit einem Festabend das Jubiläumswochenende „75 Jahre Rotes Kreuz in Munderkingen“ zu beginnen. „In schwerer Zeit“, so Kreisvorsitzender Götz Hartung sei das Rote Kreuz in Munderkingen gegründet worden. „1935 konnte von Eigenständigkeit keine Rede sein, alles war gleichgeschaltet“, so Hartung. Nach seiner Auflösung durch die Alliierten sei die Munderkinger DRK-Bereitschaft als „selbstbestimmende Organisation“ wieder gegründet worden. Bis heute habe sich das Rote Kreuz zu einem weltweit verwurzelten, großen Wohlfahrtsverband entwickelt.

Die Höhepunkte der Munderkinger DRK-Geschichte nannte Ehrenbereitschaftsleiter Hans Wendlandt: Gründung einer „Sanitätskolonne“ im Jahr 1935, die nach dem zweiten Weltkrieg als DRK-Bereitschaft wieder ins Leben gerufen wurde. Aueßerdem: der erste Blutspendetermin 1962 und die Gründung des Ortsvereins im Jahr 1975.

1978 wurde die erste Jugendrotkreuz-Gruppe gegründet und 1985 folgte der Umzug in die heutigen Vereinsräume im Heilig-Geist-Spital.

In seiner Rede lobte Bürgermeister Michael Lohner vor allem die Jugendarbeit der DRK in Munderkingen: „Das Rote Kreuz vermittelt den Jugendlichen nicht nur Fachwissen, sondern auch Werte.“ (khb)