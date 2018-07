Investor will Gasthaus Löwen sanieren

Jahrelang ist die Sanierung des ehemaligen Gasthauses Löwen, das älteste Gebäude Munderkingens, bereits Thema. Jetzt könnte eine Lösung für das historische Haus gefunden sein. Das Unternehmen Jako Baudenkmalpflege aus Rot an der Rot will das Gebäude sanieren und Wohnungen einbauen.

„Der Löwen ist inzwischen ein Dauerthema“, sagte Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner am Donnerstag vor der Präsentation während der Gemeinderatssitzung. Um voranzukommen, hatten Stadt und Denkmalpflegebehörde bereits hälftig die Kosten für verschiedene Gutachten übernommen, um zu klären, in welchem Zustand das Gebäude tatsächlich ist. Dabei ist das Haus im Besitz eines Privatmanns. „Das Vorgehen ist ungewöhnlich, zeigt aber, wie wichtig das Gebäude der Stadt ist“, sagte der Bürgermeister.

Stadt sollte Gebäude abreoßen

Viele hätten in der Vergangenheit gesagt, die Stadt solle das Gebäude abreißen. „Aber abgerissen ist schnell, das ist aber nicht immer der richtige Weg“, so Lohner. Damit sich die Sanierung und künftige Nutzung aber wirtschaftlich darstellen lasse, seien Profis nötig und die seien mit Jako Baudenkmalpflege gefunden.

Vom Handwerksbetrieb zum Komplettdienstleister habe sich das Unternehmen entwickelt, erklärte Bernd Jäger, der das Unternehmen mit seinen beiden Brüdern gemeinsam führt. Inzwischen habe man sich auf Baudenkmalpflege spezialisiert und sei in ganz Deutschland aber vorrangig im Süden tätig. Gerade tot geglaubte Gebäude, für die lange keine Nutzung gefunden werden konnte, seien für das Unternehmen attraktiv.

„Für viele ist der Löwen nur noch alter Klump, wenn er das aber tatsächlich wäre, würde das Gebäude heute nicht mehr stehen“, betonte Jäger.

Zeitliche Dimension kaum fassbar

Das Gebäude stamme teilweise aus dem Jahre 1599. „Das Holz aus diesem historischen Dachstuhl hat sicher vorher 200 Jahre im Wald gestanden, ist also von 1399“, so der Fachmann. Diese zeitlichen Dimensionen seien kaum fassbar. Genau aus diesem Grund soll das Flair des Gebäudes auch nach der Sanierung erhalten und spürbar sein, versicherte Jäger.

Mit ihren Gutachten habe die Stadt gute Vorarbeit geleistet, auf dieser Basis soll nun aufgebaut werden. „Wir erstellen ein Nutzungskonzept, das zu dem Gebäude passt sowie einen Maßnahmen- und Restaurierungskatalog, daraus entsteht eine Kostenermittlung, auf deren Grundlage ein Festpreisangebot erarbeitet wird“, führte Jäger aus.

Der Anspruch an den Löwen soll sein, dass er wieder König der Martinstraße wird. Auf der 550 Quadratmeter großen Nutzungsfläche sollen Wohnungen entstehen. Im Erdgeschoss sei auch eine gewerbliche Nutzung denkbar. „Damit die Sanierung finanziell darstellbar ist, ist eine Förderung über das Landessanierungsprogramm dringend notwendig“, machte Jäger deutlich. Bei diesem trägt einen Großteil der Fördersumme das Land, aber auch die Kommune muss einen Anteil leisten.

Fertigstellung bis Ende 2020

Noch ist die Jako Baudenkmalpflege nicht Eigentümer des Gebäudes. Sollte der Ankauf reibungslos funktionieren, will das Unternehmen schnell in die Planung und Vermarktung der künftigen Wohnungen einsteigen. Baubeginn könnte dann Ende 2019 sein. Mit einer Fertigstellung rechnet Jäger in dem Fall Ende 2020. Klar sei für Jäger, dass alle Schritte eng mit der Stadt abgestimmt werden. „Wir wollen nichts umsetzen, was Ihren Interessen entgegen spricht“, so Bernd Jäger.

Ob mit dem Bau auch begonnen wird, wenn noch nicht alle Einheiten veräußert sind, wollte Ratsmitglied Wolfgang Pilger wissen. „Wir fangen definitiv Ende 2019 an, weil wir es Ihnen versprochen haben. Bei uns ist ein Wort noch ein Wort“, machte Jäger klar.

Munderkingens stellvertretender Bürgermeister Waldemar Schalt wollte wissen, was der Anreiz für die seiner Ansicht nach mutige Investition sei. „Wir sehen in Munderkingen ein besonderes Entwicklungspotential, das man vielleicht nicht erkennen kann, wenn man schon immer hier lebt“, sagte Jäger. Die historische Altstadt habe einen einzigartigen Reiz. Zudem sei Munderkingen wegen seiner Infrastruktur als Wohngemeinde sehr gut geeignet. „Wenn das Bahnprojekt Ulm-Stuttgart umgesetzt ist, steigt das Potenzial weiter, denn dann wird die Stadt auch für Pendler nach Stuttgart interessant“, so der Fachmann. Außerdem komme noch der emotionale Wert des Gebäudes dazu, der ein gutes Verkaufsargument für Interessenten sei.

Bürgermeister Michael Lohner ist froh, dass endlich eine Perspektive für das historische Gasthaus gefunden ist. „Beim Projekt Klein-stadtleben wurde darauf gedrängt, dass Innenstadtgebäude saniert werden müssen, um eine Durchmischung der Menschen zu erreichen, die hier leben“, erinnerte er. Wenn man nur alte Häuser hat, ziehe das auch nur entsprechende Mieter an, gab Lohner zu bedenken.

