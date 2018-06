Interessierte schauen sich in der Dom-Mühle um

Für ihren „Blick hinter die Kulissen“ hat die Munderkinger Volkshochschule am Donnerstagabend in die örtliche Dom-Mühle eingeladen. Simone Bertsche und Erich Pöschl, die beiden Leiter der Volkshochschule, begrüßten rund 20 Besucher, die sich für „das Müller-Handwerk zwischen Tradition und Moderne“ interessierten.

Früher sei die Dom-Mühle durch Wasserkraft und über Transmissionsriemen angetrieben worden, heute seien Elektromotoren und moderne Steuerungstechnik im Einsatz, erklärte Benjamin Dom. „Die ganze Mühle kann per Touchscreen oder per Handy bedient werden.“ Weizen, Roggen, Dinkel und Emmer von rund 15 Landwirten aus der Region werden in der Dom-Mühle zu Mehl verarbeitet. „Wenn die Mühle 24 Stunden in Betrieb wäre, könnten täglich etwa zehn Tonnen gemahlen werden“, erklärte Benjamin Dom. „Pro Jahr verarbeiten wir zwischen 600 und 700 Tonnen Getreide.“

Vor dem Mühlen-Rundgang erfuhren die Besucher, dass der Eiweißgehalt über die Qualität des Mehls entscheide. Nach der Anlieferung durch die Landwirte werden die Körner zunächst acht Mal gereinigt und durchlüftet, bevor sie, bei 13 Grad, in großen Silos gelagert werden. „Vor dem Mahlen wird das Getreide erneut gesiebt und gelüftet“, so Dom. Dabei komme der „Stein-Ausleser“ und die „Scheuermaschine“, die das Korn äußerlich reinigt und poliert, zum Einsatz.

In den fünf Stockwerken der Dom-Mühle wird das Korn bis zu 17 Mal gemahlen. „Herzstück der Anlage“, so Benjamin Dom, „ist der Plansichter mit 14 übereinanderliegenden Sieben verschiedener Maschenweiten.“ Auf jeden Mahlschritt im sogenannten „Walzenstuhl“ folge ein „Trennungsschritt im Plansichter“, erklärte der Fachmann. Hier werde das Mahlgut nach seinen Feinheitsgraden getrennt. Was noch zu grob ist, gehe zurück in den Mahlvorgang. „Ziel der Müllerei ist es, die Schale vom Mehlkörper zu trennen“, sagte Benjamin Dom.

Wie Mehl zuhause am besten gelagert werde, war eine Frage der Besucher. Dazu der Experte: „Kühl und trocken, aber nicht luftdicht verschlossen“. Zum Schluss führte Brigitte Dom die Gäste durch den Mühlen-Laden und lud zu „ein paar Brot-Probiererle“ ein. „Durch den Besuch der Dom-Mühle hat sich unsere Sicht auf Mehl geändert. Man schätzt dieses alltägliche Produkt, nach dem Blick hinter die Kulissen der Dom-Mühle, viel mehr“, betonte Simone Bertsche.