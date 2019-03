Inselbad geschlossen: Schwemmholz aus Donau sorgt für große Gefahr

Während entlang der Donau vielerorts am Wochenende schon das Wasser über die Ufer getreten war, hatte Munderkingen zu Beginn der Woche mit einem anderen wasserbedingten Problem zu kämpfen: Schwemmholz presste seit Sonntagabend so heftig gegen die Brücke an der Wörthinsel, dass diese beschädigt wurde und am Montagmorgen gesperrt werden musste.

Die Regentage der vergangenen Woche, verbunden mit der Schneeschmelze im Schwarzwald, zeigen auch am Inselbad Wirkung. Ordnungsamtsleiter Florian Stöhr kennt die Stelle, denn immer wieder kommt es dort zur Ansammlung von angeschwemmten Hölzern. „Doch dieses Mal ist es unwahrscheinlich viel mehr“, sagt er und führt die Menge auf den trockenen Sommer zurück.

Doch dieses Mal ist es unwahrscheinlich viel mehr. Ordnungsamtsleiter Florian Stöhr

Schwemmholz, das üblicherweise verteilt über Wochen und Monate die Donau entlang schwimme, sei jetzt durch den spürbaren Pegelanstieg auf einen Schlag angekommen. „Der Pegelstand an sich ist aber nicht das Problem“, erklärt er. An der Messstelle Hundersingen wurde noch am Sonntag um 14.15 Uhr ein Höchststand von 1,946 Meter angegeben – und lag demnach unter der Warnklasse 2, die eine mittlere Hochwassergefährdung bedeutet und ab einem Pegelstand von 1,99 Metern beginnt.

Probleme verursachten in Munderkingen drei große Stämme, bis zu 25 Meter lang, die sich in der Nacht auf Montag an den Pfeilern des Fußstegs derart verkeilt hatten, dass sich Wasser und noch mehr Schwemmholz ansammelte.

Mehr entdecken: Sanierung der Munderkinger Innenstadt geht im April weiter

In der Folge, erklärt Stöhr, sei der Beton des sogenannten Widerlagers, also einer der Mauern am Anfang und am Ende der Brücke, zur Wörthinsel hin ausgewaschen worden. Die Brücke senkte sich dementsprechend auf der gegenüberliegenden Seite ab. Bürgermeister Michael Lohner bestätigte, dass sich das Bauwerk bis zu einem Meter abgesenkt hatte. „Ein Teil der Eisenarmierung wurde verbogen. Zusammen mit der EnBW hat der Bauhof heute Morgen mit Hilfe eines großen Kranwagens die Treibholzblockade beseitigt“, so der Bürgermeister.

Spezialfirma am Werk

Als das Holz mit schwerem Gerät mithilfe zweier Greifer des Wasserwirtschaftsamts und einer Spezialfirma gelöst wurde, trieb das Material flussabwärts und blieb danach weiter unten im Rechen des EnBW-Kraftwerkes hängen. „Zur Beurteilung der Gefahrenlage und des Schadens haben wir das Ingenieurbüro Müller, die Brückensachverständigen von der Algershofer Brücke, hinzugezogen“, erklärt Lohner. Der Steg wurde gesperrt. Die Brücke müsse nun mit Spezialgerät von unten untersucht werden, um die Frage zu klären, ob sie saniert oder neu gebaut werden muss.

Wir lagen knapp unter dem Hochwasser-Auslöserwert. Öpfingens Hauptamtsleiter Axel Prosser

Dem Landratsamt sind in der Region keine weiteren gravierenden Schäden durch den Pegelanstieg bekannt, wie Pressesprecher Bernd Weltin erklärt. Er habe sich mit Kreisbrandmeister Ralf Ziegler ausgetauscht und auch bei ihm seien keine entsprechenden Hinweise eingegangen. Auch die Städte Ehingen, Erbach und anderen Gemeinden an der Donau, wie etwa Öpfingen, geben Entwarnung. „Wir lagen knapp unter dem Hochwasser-Auslöserwert“, bestätigt Öpfingens Hauptamtsleiter Axel Prosser.