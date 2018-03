Infoabend mit Autor Herbert Renz-Polster

Einen Informationsabend für Eltern organisieren die vier Kindergärten der Seelsorgeeinheit Donau-Winkel zusammen mit der Volkshochschule Munderkingen und der katholischen Kirchengemeinde. Der Autor und Kinderarzt Herbert Renz-Polster spricht am Dienstag, 27. Februar, zum Thema „Kinder verstehen... Born to be wild – Was brauchen Kinder?“

Einen interessanten Abend für Eltern von Kindern jeden Alters erhoffen sich die Kindergartenleiterinnen der vier Einrichtungen der Seelsorgeeinheit Donau-Winkel. Maria Birk vom Kindergarten St. Josef in Unterstadion, Rosa Ege vom Kinderhaus St. Maria in Munderkingen, Verena Reck vom katholischen Kindergarten Rottenacker und ihre Kollegin Martina Raiber vom Kindergarten St. Josef in Oberstadion arbeiten schon jetzt in vielen Bereichen zusammen, zum ersten Mal organisieren sie nun aber einen gemeinsamen Informationsabend für Eltern. „Für einen Kindergarten allein wäre das kaum zu bewerkstelligen“, erklärt Rosa Ege den Zusammenschluss.

Angesprochen fühlen sollen sich allerdings auch nicht nur Eltern der vier Einrichtungen. „Jeder, den das Thema interessiert, kann am nächsten Dienstag in die Aula des Schulzentrums kommen“, betont Maria Birk. Von einem Mitglied des Elternbeirates ihres Kindergartens in Unterstadion habe sie den Referenten empfohlen bekommen, berichtet die Einrichtungsleitern. Authentisch und lebendig könne Herbert Renz-Polster aus dem Alltag als Kinderarzt, aber eben auch aus der Sicht eines vierfachen Vaters berichten und Eltern für schwierige Phasen in der Entwicklung ihres Kindes hilfreiche Tipps mitgeben, ist sie sich sicher.

Um einem möglichst breiten Publikum die Möglichkeit zu bieten, beim Infoabend dabei zu sein, haben die Kindergärten als Veranstaltungsort die Aula des Munderkinger Schulzentrums gewählt. „Hier bringen wir mehr Menschen unter als in unseren Räumen“, sagt Verena Reck.

Thematisiert werden bei der etwa zweistündigen Veranstaltung Fragen wie „Warum schlafen Kinder so schlecht ein?“, „Warum haben Kinder Wutanfälle?“ oder „Warum sind Kinder in der Pubertät so seltsam?“. Dabei wird Renz-Polster nicht nur vor den Gästen referieren. Die Anwesenden haben auch die Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber natürlich könnten Eltern auch einfach nur zuhören und Impulse für zuhause mitnehmen.

Die Kindergartenleiterinnen hoffen auf ein reges Interesse bei den Eltern der Region. „Bei solchen Gelegenheiten merken Eltern, dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind, sondern dass es vielen gleich ergeht“, erklärt Verena Reck. Häufig hätten Eltern im stressigen Alltag kaum noch die Zeit, sich mit anderen auszutauschen, da biete ein solcher Abend eine gute Alternative, so Rosa Ege. Auch mit den Kindergartenleiterinnen oder dem eigenen Kinderarzt könnten Eltern ihre Nöte besprechen, betont Maria Birk. „Aber auch hier fehlt oft die Zeit, Dinge ausführlich zu klären“, fügt sie hinzu.