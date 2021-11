So steht der Leiter von St. Anna zur Impfpflicht für Pflegekräfte

Das Seniorenzentrum St. Anna in Munderkingen unternimmt zum Schutz der Bewohner vor einer Corona-Infektion mehr, als der Gesetzgeber aktuell verlangt: So sollen alle Besucher – egal ob geimpft, genesen oder ungeimpft – stets ein aktuelles negatives Schnelltestergebnis vorweisen oder einen Test vor Ort machen. Die geimpften Mitarbeitenden müssen sich dreimal wöchentlich testen, die nicht geimpften täglich. Wie hoch aber ist die Impfquote unter den Pflegekräften der Einrichtung? Dies und was er von der viel diskutierten Impfpflicht für Pflegende hält, hat SZ-Redakteur Reiner Schick den Leiter der Einrichtung, Denis Lamsfuß, gefragt.

SZ: Herr Lamsfuß, vergangene Woche haben Sie mitgeteilt, dass über 70 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von St. Anna die dritte Impfung erhalten haben. Wie hoch ist denn die Impfquote bei den Pflegekräften?

Lamsfuß: Unter dem Eindruck des schweren Corona-Ausbruchs in unserem Haus vor einem Jahr mit tödlichem Ausgang für achtzehn Bewohnerinnen und Bewohner sowie schweren Verläufen, unter denen auch einige Mitarbeitende bis heute noch leiden, haben sich in der Folge über 90 Prozent der rund 130 Beschäftigten sofort für eine Impfung entschieden.

Sie haben Long Covid angesprochen. Wie äußert sich das?

Dass die Betroffenen vor allem in der Belastung eingeschränkt sind. Bei den Bewohnern erlebe ich auch eine gewisse Anspannung in der aktuellen Zeit. Einer der Bewohner, welcher im vergangenen Jahr schwer betroffen war, neigt dazu, diese Zeit zu verdrängen. Er sagt, er wäre nicht betroffen gewesen, lag aber sogar auf der Intensivstation. Dabei hat er Tränen in den Augen. Eine unserer Mitarbeitenden war und ist damit beauftragt, sich diesem Thema anzunehmen. Wir haben die Bewohner gut im Blick. Auch für die Mitarbeitenden spielen der Mitarbeiterseelsorger sowie der Betriebsarzt nicht nur in dieser Zeit eine besondere Rolle.

Die öffentliche Diskussion über eine mögliche Verpflichtung reißt nicht ab. Was halten Sie davon?

Grundsätzlich ist zunächst zu sagen, dass es eine Impfpflicht für Pflegende bei anderen Erkrankungen schon gibt. Das mildert die Debatte, was die reine Vorgabe an sich angeht, schon etwas ab. Die Vertreter der Landesregierungen haben sich teilweise schon klar für eine Impfpflicht positioniert, auch einige Träger der Altenhilfe. In der Keppler-Stiftung ist es uns zunächst wichtig, dass die Mitarbeitenden gut beraten sind, Zugang zu den Informationen haben und ein aktiver Entscheidungsprozess angestoßen wird. Es gibt eine klare Empfehlung, sich impfen zu lassen. Erstens, um sich selbst vor schwerer Erkrankung zu schützen und zweitens, um den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner unserer Einrichtung zu erhöhen. Wir setzen auf Gespräche mit den betreffenden Mitarbeitenden.

Fakt ist, dass wir in St. Anna mit der Quote von über 90 Prozent ja schon recht gut dastehen. Wäre die Quote deutlich niedriger, wäre die Handlungsnot entsprechend größer und ich sähe das Ganze dann schon als problematisch an. Da die Lage in den Pflegeeinrichtungen (und Krankenhäusern) auch immer ein Spiegel von der Inzidenz in den betroffenen Region ist, sind aber besonders die Pflegenden selbst darauf angewiesen, dass die Gesellschaft sich solidarisch verhält und durch eine Eindämmung des Virus der Schutz erhöht und ein Kollaps der Institutionen verhindert wird.

Sie wollen bei den verbleibenden (noch) nicht geimpften Mitarbeitenden Überzeugungsarbeit leisten?

Ja, das halte ich für einen guten Weg. Diese Menschen haben sich, wie ich glaube, ja nicht per se gegen eine Impfung entschieden, sondern noch nicht dafür. Sie stecken in einem Abwägungsprozess, und für das Zögern gibt es ganz individuelle Gründe. Wobei ich aber stark davon ausgehe, dass niemand an irgendwelche Verschwörungstheorien glaubt und denkt, er oder sie werde bei der Impfung gechipt oder sonst etwas. Wir sind dabei, über unsere internen Kommunikationsmittel – wie unsere Hauszeitschrift, Aushänge oder einen E-Mail-Verteiler – über die Vorteile einer Impfung aufzuklären. Wir suchen aber auch den persönlichen Kontakt und haben dazu Mitarbeitende direkt angesprochen, dass sie nochmals in Ruhe über die bisherige Entscheidung nachdenken sollen.

Was sind Ihre Argumente?

Wir weisen auf die zwei bereits genannten wichtigen Punkte hin. Die Impfung schützt zum einen mich selber, zum anderen senkt sie deutlich das Risiko das Virus weiterzugeben. Nun gibt es vielleicht einige Mitarbeitende, die denken: Bei einer Impfquote von 95/96 Prozent unter den Bewohnerinnen und Bewohnern sind diese ja schon sehr gut geschützt. Dazu sollte man aber wissen: Wenn der Virologe Drosten sagt, dass die Pandemie endemisch ist, bedeutet das, man kommt um eine Infektion früher oder später nicht herum, ist durch die Impfung aber mit hoher Wahrscheinlichkeit vor einem schweren Verlauf geschützt.

Für diese Erkenntnisse gibt es sehr verlässliche Quellen wie das Robert-Koch-Institut oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Auf entsprechende Broschüren machen wir unsere Beschäftigten aufmerksam. Auch haben wir das von den genannten Instituten veröffentlichte kostenlose „Impfbuch für alle“ verteilt, das unter anderem Beiträge von Eckhard von Hirschhausen enthält und sehr gut die Vor- und Nachteile der Corona-Impfungen abwägt. Hinzu kommen die aktuellen und notwendigen Einschränkungen für Ungeimpfte in der Gesellschaft, die den Abwägungsprozess ebenfalls beeinflussen werden.

Sollte die Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeberufen kommen, fürchten viele, dass es noch mehr Kündigungen gibt und der Pflegenotstand weiter verschärft wird. Wie sehen Sie das?

Ich glaube nicht, dass sich das extrem auswirken würde. Zumindest im Fachkräftebereich erwarte ich keinen erheblichen Einbruch. Die Leute, die das entscheiden, schätzen das Risiko schon richtig ein. Und hier in Munderkingen reden wir ja von ganz wenigen Leuten, die das betreffen würde. Wichtig bei der öffentlichen Diskussion fände ich, dass der gesellschaftliche Wert der Pflege insgesamt besser herausgestellt wird. Während im vergangenen Jahr für Pflegende, oder aber auch für Mitarbeitende im Einzelhandel, geklatscht wurde und diese als Helden galten, habe ich heute das Gefühl, dass eine Belastung knapp unter dem Kollaps noch als in Ordnung betrachtet wird. Die Entscheidung für die Durchführung des Kölner Karnevals ist ein gutes Beispiel. Ich hoffe, dass sich dieses Bewusstsein ändert und sich weiterhin viele für den Schutz durch Immunisierung entscheiden.

Die Berufe in der Pflege sind durchaus attraktiv, sinnstiftend und erfüllend. Damit Pflegende professionell und achtsam ihrer Arbeit nachgehen können, benötigen sie Zeit. Reformen müssen dies ermöglichen und dadurch das Berufsbild nachhaltig positiv prägen. Das wäre wichtig, um die Pflege langfristig stark zu machen und um diese für Spitzen, wie die der Corona-Pandemie, anders aufzustellen.