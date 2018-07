Illegal: Unbekannte laden Bauschutt am Steinmäuerle ab

Die Vögel zwitschern und die nahe Bundesstraße ist kaum zu hören. Doch etwas stört das Idyll im Naturdenkmal Steinmäuerle: Unbekannte haben zwischen die Hecken des Biotops (siehe Kasten) einen Haufen Bauschutt abgeladen.

„Wir wollten reagieren, bevor das die Runde macht und vielleicht noch mehr Leute denken, man könne im Steinmäuerle seinen Müll abladen“, sagt Florian Stöhr vom Ordnungsamt. Vergangene Woche hat er im Amtsblatt den Fall aufgegriffen. „Die Stadtverwaltung appelliert an die Vernunft der Bürger, dieses wunderschöne Naturdenkmal nicht zu zerstören“, heißt es in der Mitteilung. Stöhr selbst hat über aufmerksame Naturfreunde von den illegalen Müllablagerungen am Steinmäuerle erfahren.

Bitte an die Bevölkerung

„Es ist wirklich nicht viel Aufwand, den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Und teuer ist es auch nicht“, ärgert sich Florian Stöhr. Er bittet die Bevölkerung um Mithilfe: „Wenn irgendjemand was beobachtet, dann soll er sich bei uns melden.“ Denn so viel steht fest: Wer illegal seinen Müll in der Natur ablädt, begeht eine Ordnungswidrigkeit“, sagt Stöhr. Max Burgmaier ist regelmäßig im Biotop Steinmäuerle unterwegs. „Wir kümmern uns um den Erhalt des Steinmäuerles“, sagt der Vorsitzende der Naturchutz AG. „Wir mähen und entfernen Holz, damit die Landschaft im Biotop nicht verbuscht“, sagt Burgmaier. Bei den jüngsten Arbeiten Anfang des Jahres war den Naturschützern noch kein Bauschutt aufgefallen. „Natürlich liegen da manchmal Flaschen herum, die räumen wir dann weg.“

Warum die Müllsünder ihren Schutt ausgerechnet im Biotop abgeladen haben, da kann Max Burgmaier nur spekulieren: „Es ist gut erreichbar und schlecht einsehbar“, sagt er und fügt hinzu: „Solche Fälle gibt es leider immer wieder.“ Er erinnert sich, dass auch im Gebiet der alten Donau schon öfter Müll abgeladen wurde. Um die Entsorgung des Bauschutts am Steinmäuerle wird sich in den nächsten Tagen der Bauhof kümmern.