Hunderte Jahre alte Linde ist stark beschädigt

Spaziergänger haben am Donnerstagmorgen ein trauriges Bild an Munderkingens schönstem Aussichtspunkt vorgefunden. Die Grellet-Linde auf dem Benkesberg ist auseinandergebrochen, ein gutes Viertel vom Baumstamm liegt am Boden und versperrt den Weg.

Die Ursache ist noch unklar, bei der Stadtverwaltung geht man momentan davon aus, dass die hunderte Jahre alte Linde im Inneren so morsch war, dass der Wind am Mittwochabend dem Baum zu schaffen gemacht hat.

Ich werde mit den Fachleuten alles daransetzen, dass diese für Munderkingen historisch sehr bedeutsame Linde wieder saniert werden kann. Bürgermeister Michael Lohner

Bürgermeister Michael Lohner will jetzt versuchen, zu retten, was noch zu retten ist: „Ich werde mit den Fachleuten alles daransetzen, dass diese für Munderkingen historisch sehr bedeutsame Linde wieder saniert werden kann. Ich habe mit der Friedhofslinde, die vor Jahren auch stark beschädigt war, diesbezüglich gute Erfahrungen gemacht. Hoffen wir das Beste.“

An dieser Stelle ist die Linde auseinandergebrochen. (Foto: Selina Ehrenfeld)

Die Sommerlinde steht unter Naturschutz, den Namen Grellet-Linde bekam sie von einem Lehrer mit den Namen Grellet, der die Linde damals pflanzte.

Laut Stadtverwaltung muss der Baum nun zunächst vom Bauhof gesichert werden. Ein Gutachter muss dann zeitnah feststellen, in welchem Zustand sich der Baum befindet. Und, ob er möglicherweise ganz gefällt werden muss.

