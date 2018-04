Hoher Besuch zum 60. Geburtstag

Seit Donnerstag ist hoher Besuch in Munderkingen. Bereits zum zweiten Mal ist Bischof John Baptist Kaggwa in der Donaustadt, um die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung KAB zu besuchen.

Kaggwa ist Bischof der Diözese Masaka in Uganda. Begleitet wird er von Pater Peter Paul Ssemakula, der im ugandischen Dorf Bukoto eine Schule leitet, die, neben Hilfsprojekte im ugandischen Langol, seit vielen Jahren aus Munderkingen unterstützt wird. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ betont Bischof Kaggwa, dass er der Munderkinger KAB sehr dankbar für die lange Partnerschaft und die große Unterstützung ist. „Seit dem Jahr 2002 unterstützen wir Hilfsprojekte in Bukoto, seit 2013 auch in Langol und haben dazu die Ugandainitiative BuMuLa – Bukoto, Munderkingen, Langol – gegründet, sagt Ottmar Roth, erster Ansprechpartner der Ugandahilfe in der KAB.

Sein Besuch in Munderkingen habe zwei Gründe, sagt Bischof Kaggwa, „erstens will ich der KAB zu ihrem 60-jährigen Bestehen gratulieren und zweitens ein neues Munderkinger Hilfsprojekt unterstützen und dafür danken“.

Der ugandische Bischof erzählt von Schweinezucht- und Bienenprojekten, vom Kauf eines Wassertanks, dem Bau eines Schlafsaals und mehreren anderen Projekten, mit denen seine Heimat aus Munderkingen bereits unterstützt worden sei. „Uganda ist ein armes Land“, sagt der Bischof, „unser gemeinsames Ziel ist, Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, Geld zu verdienen. So wurden aus Munderkingen Mikrokredite vergeben, die den Leuten in Bukoto die Chance gaben, sich eine Existenz aufzubauen. „Außerdem werden 173 Kinder in Uganda von ihren deutschen Paten unterstützt, um die Schule besuchen zu können“, sagt Ottmar Roth.

Am Samstagabend werden Bischof Kaggwa und Pater Peter Paul die Feier zum 60-jährigen Bestehen der Munderkinger KAB im Gasthaus Rössle besuchen. Und am Sonntag nutzt die Ugandainitiative BuMuLa das KAB-Jubiläum und den Besuch der ugandischen Gäste zum sechsten Afrikatag. Los geht’s am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr mit einem Pontifikalamt, das Bischof John Baptist Kaggwa gemeinsam mit Pfarrer Thomas Pitour und Pater Peter Paul zelebrieren wird. „Ich werde auf Deutsch predigen“, sagt der Bischof, „auch wenn mir das nicht ganz leicht fällt“.

Anschließend warten „Schweinegeschnetzeltes auf afrikanische Art mit Mandelreis und Salat“ zum Mittagessen im Gemeindehaus St. Michael auf die Besucher. Um 13.45 Uhr werden Bischof Kaggwa und Pater Peter Paul das „neue Munderkinger Hilfsprojekt“ vorstellen. „Dabei geht es um die Möglichkeit, Schülern die Chance zu geben, eine Ausbildung zum Schreiner oder Schneider in Bukoto zu machen“, so der Bischof. Zur Kaffeezeit wird der Lauteracher Chor PiCanto die Gäste des Afrikatags unterhalten und später steigt eine „ugandische Modenschau“. „Ich freue mich auf möglichst viele Gespräche mit den Menschen hier, die seit vielen Jahren den Menschen in meinem Land helfen“, so Bischof Kaggwa.

In der kommenden Woche wird Bischof Kaggwa nach Heilbronn, Nürnberg und Münster weiterreisen, während Pater Peter Paul in Munderkingen bleibt, um sich „persönlich bei möglichst vielen Unterstützern“ zu bedanken. „Wenn ich zurück nach Munderkingen komme, werden wir am 17. Juni gemeinsam wieder nach Uganda zurückkehren“, so der Bischof.