HGV schaut auf die Leistungsschau

Der Handel- und Gewerbeverein Munderkingen hat bei seiner Hauptversammlung auf die Leistungsschau am 21. und 22. April vorausgeblickt. Außerdem hat der Vereinsvorsitzende Otto-Martin Edel an junge Unternehmer appelliert, sich in der Vereinsführung des HGV zu engagieren.

36 Unternehmen haben sich bisher zur anstehenden Leistungsschau des HGV Munderkingen angemeldet. „Zwei weitere denken derzeit noch darüber nach, sich anzumelden“, berichtet Schriftführer Ludwig Mannes den Mitgliedern. Damit sei die Halle gut gefüllt, fügt der Vorsitzende Otto-Martin Edel hinzu. Zwölf der Aussteller seien nicht aus Munderkingen und sechs davon nicht mal aus dem Verwaltungsraum.

„Wir haben zuerst unsere Mitglieder eingeladen“, so der HGV-Chef. In einem zweiten Schritt seien dann die Betriebe der Verwaltungsgemeinschaft angeschrieben worden. Weil das aber auch nicht ausgereicht habe, um die Munderkinger Sporthalle komplett zu füllen, habe der HGV die Schau dann auch für auswärtige Aussteller geöffnet. „Allerdings nur für Betriebe, deren Angebot nicht mit dem unserer Mitglieder kollidiert“, betont Edel.

Einige Neuerungen wird es in diesem Jahr bei der Leistungsschau geben. So findet die offizielle Eröffnung für die Aussteller diesmal um 13.30 Uhr statt. Während die Halle ab 14 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet wird. Außerdem findet die gemeinsame Feier am Samstagabend und nicht mehr wie bisher am Sonntag statt.

„Da haben die meisten Aussteller genug und wollen heim, am Samstag können wir gemütlicher zusammensitzen“, erhofft sich Edel. Außerdem wird es in diesem Jahr erstmals Radio-Werbung für die Leistungsschau geben. „Wir wollen mal schauen, was das für einen Effekt hat“, erklärt der Vorsitzende. Auch diesmal soll der Teppichboden, der eigens für die Schau in der Sporthalle verlegt wird, anschließend wieder verkauft werden. In diesem Jahr hat sich der HGV für einen grauen Boden entschieden, weil dieser neutral und für alle Aussteller passend sei.

47 Mitglieder hat der Handel- und Gewerbeverein. Zwei Austritte durch Firmenaufgabe und Übernahme konnten mit zwei Eintritten ausgeglichen werden. Neu mit dabei sind die Firmen Sauter aus Hundersingen und Vogel aus Oberstadion. „Das sind die Früchte unserer ersten Informationsveranstaltung im vergangenen Jahr in Oberstadion“, so Edel.

Beim neu eingerichteten Gewerbestammtisch hatten er und weitere Mitglieder des HGV-Vorstands sowie Munderkingens Bürgermeister den Verein vorgestellt. „Wir sind von den Unternehmern in Oberstadion sehr freundlich aufgenommen worden“, berichtet Edel. Deshalb regt Bürgermeister Michael Lohner an, nach der Leistungsschau den nächsten Flecken in der VG zu besuchen. Die Bürgermeister seien informiert und hätten bereits ihre Unterstützung für eine derartige Veranstaltung angekündigt, fügt Otto-Martin Edel hinzu. Bürgermeister Lohner ist sich sicher, dass der Verein, der sich zunehmend auch für Dienstleister und Unternehmen aus der Raumschaft öffne, auf dem richtigen Weg sei.

Lohner dankte dem Verein für sein Engagement in der Stadt. Er lobte das gute Miteinander mit den Gewerbetreibenden, die sich nicht nur beim Handwerker- und Bauernmarkt oder beim Brunnenfest einbringen, sondern seit 2011 auch jährlich 1000 Euro für die Aktion zur Gestaltung leerer Schaufenster beisteuern. „Dieses Projekt ist einzigartig, vor allem, weil es schon so lange lebt und kein Strohfeuer war“, betonte der Bürgermeister. Jährlich stiftet der HGV außerdem das Vesper nach der Munderkinger Stadtputzete. „Weil wir selbst in unseren Läden stehen müssen und nicht mit putzen können, tragen wir so unseren Teil dazu bei“, erklärt Edel.

Auch in diesem Jahr will der HGV wieder seine gewohnten Aktionen umsetzen. „Aber so langsam gehen uns Alten im Vorstand die Ideen aus“, appellierte Otto-Martin Edel am Schluss der Versammlung an jüngere Unternehmer. Das Vorstandsteam werde zunehmend älter und wünsche sich jüngere Unterstützung. „Junge bringen andere Ideen und frischen Wind mit, das brauchen wir“, sagte der HGV-Vorsitzende mit Blick auf die anstehenden Wahlen im kommenden Jahr.