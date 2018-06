HGV hofft auf viele Besucher beim Markt

Zum inzwischen fünften Mal veranstaltet der Munderkinger Handels- und Gewerbeverein (HGV) am Sonntag, 27. September, ein Handwerker- und Bauernmarkt in Verbindung mit dem Verkaufsoffenen Sonntag. Rund 40 Markthändler locken die Besucher in die Munderkinger Altstadt. Außerdem sind alle Geschäfte in der Innenstadt aufgerufen, von 12 bis 17 Uhr ihre Türen zu öffnen.

„Wir freuen uns darauf, den Handwerker- und Bauernmarkt im tollen Flair des sanierten Marktplatzes zu veranstalten“, betont der Vorsitzende des HGV, Otto-Martin Edel. Im vergangenen Jahr hatte der Markt wegen der Umgestaltungsmaßnahmen in die Martin- und die Kirchstraße verlegt werden müssen. Auch das sei schön gewesen, aber eben etwas ab vom Schuss. Dieses Jahr werden die Stände wieder auf dem Marktplatz und in der Marktstraße zu finden sein.

Vertreten sind auf dem Handwerker- und Bauernmarkt ausschließlich Selbstvermarkter und Mitglieder des HGV, erklärt Edel. „Die allermeisten Anbieter kommen sogar aus der Region. Die Organisatoren versuchen die verschiedenen Anbieter auf der zur Verfügung stehenden Fläche möglichst gut zu verteilen. Wir wollen beispielsweise nicht alle Essensstände auf einer Stelle konzentrieren“, sagt Edel.

Der Vorsitzende des HGV hofft auf viele Besucher. „Das ist eine sehr wetterabhängige Sache. Wenn es regnet, kommen deutlich weniger als bei schönen Wetter“, so Edel. Im vergangenen Jahr habe das schöne Wetter zahlreiche Besucher in die Innenstadt gelockt. Ab 11 Uhr ist der Markt eröffnet.

Die Klosterküche Untermarchtal wird vor der Traube-Post wieder die traditionelle Metzelsuppe servieren. „Sie läutet inoffiziell den Herbstanfang ein und lockt immer viele Besucher an“, berichtet Edel.

Auf viele Besucher und natürlich Käufer hofft Edel auch in den Geschäften beim Verkaufsoffenen Sonntag. Die Läden öffnen eine Stunde nach dem Markt – nämlich um 12 Uhr. „Die Geschäfte dürfen am Sonntag nicht länger als fünf Stunden öffnen“, erklärt Edel, warum Markt und Geschäfte nicht gleichzeitig öffnen können.

Für Unterhaltung sollen am Sonntagnachmittag echte Munderkinger Waschweiber sorgen, die sich am Marktbrunnen und am Martinsbrunnen treffen werden. Was genau hier geschehe, werde noch nicht verraten. Damit die Besucher entspannt und gefahrlos in der Innenstadt schlendern können, sperrt die Stadt verschiedene Straßen in der Altstadt ab. „Die Martin- und Donaustraße sowie der Marktplatz werden für den Verkehr gesperrt“, erklärt Florian Stöhr von der Stadt Munderkingen. Hier stehen dann auch keine Parkplätze zur Verfügung. Wer am Sonntag mit dem Auto nach Munderkingen kommen will, könne dieses am Treff 3000 oder in der Tiefgarage am Untertor abstellen, sagt Stöhr.

Am Sonntag, 27. September, findet ab 11 Uhr der Bauern- und Handwerkermarkt statt. Ab 12 Uhr laden dann die Geschäfte in der Innenstadt von Munderkingen zum Einkaufen ein.