Helferkreis füllt neue Räume mit Leben

Die ehemaligen Räume des Polizeipostens standen teilweise seit drei Jahren leer. Nun überließ die Stadt dem Helferkreis für geflüchtete Menschen das leerstehende Erdgeschoss des Gebäudes in der Brunnenbergstraße 34 zu Schulungszwecken. Am Dienstag begann mit Maler- und Gartenarbeiten die Sanierung. Schon nach den Osterferien starten Alphabetisierungskurse und Nachhilfe in Mathematik. Bei Bedarf sollen auch Lese- und Spielenachmittage, Töpferkurse oder andere Aktivitäten angeboten werden.

„Die Stadt Munderkingen bringt bereits seit Jahren geflüchtete Menschen im Obergeschoss des Hauses am Berg unter“, so die Integrationsbeauftragte der Verwaltungsgemeinschaft, Beate Kast. „Als der Helferkreis Räume für Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe für Flüchtlingskinder suchte, bin ich vor einigen Monaten darauf gestoßen, dass das Erdgeschoss des früheren Polizeipostens leersteht. Die Gemeinde hat dem Helferkreis inzwischen dankenswerterweise diese Räume überlassen“, erklärt Beate Kast.

Bisher musste sich der Helferkreis mit dem Raumangebot der Volkshochschule behelfen, das laut Kast aber sehr begrenzt ist. „Es wurde unter anderem Nachhilfe zum Bestehen der B1-Sprachprüfung erteilt. Mit der Übernahme der neuen Räume kann der Helferkreis sein Angebot angemessen ausbauen“, freut sich die Integrationsbeauftragte, die am Dienstag selbst Hand anlegte bei den notwendigen Arbeiten auf dem Grundstück und im Haus.

Namensgebung noch nicht klar

„Die Wege zum Haus waren zugewachsen. Gemeinsam mit Johann Walter vom Helferkreis, und weiteren fleißigen Helfern wie Khurshid Sabirow, Refaa Hajar, Emad Shouk, Fadi Salloum, Ibrahim Alamadi und anderen richte ich heute und morgen das Grundstück her. Der Rasen wird gemäht, und innen haben wir den ersten Raum schon fertiggestrichen“, so Kast während der Mittagspause. Nur die Namensfindung sei noch nicht abgeschlossen, „Haus am Berg“ sei lediglich der aktuelle Arbeitstitel.

Nach den Osterferien starten die ersten Kurse, jeden Montag der Alphabetisierungskurs für in Munderkingen lebende Frauen, jeden Dienstag der Alphabetisierungskurs für geflüchtete Frauen, die in der Verwaltungsgemeinschaft wohnen, und jeweils noch keinen offiziellen Kurs belegen können. Mittwochs gibt es für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 Nachhilfe in Mathematik.

Der Unterricht wird von der pensionierten Gymnasiallehrerin Brigitte Schmid aus Munderkingen erteilt, in Zusammenarbeit mit ungefähr sechs Mitgliedern aus dem Helferkreis. „Nach einem Jahr in einer Vorbereitungsklasse fehlen den Kindern häufig noch Grundkenntnisse in Mathe, selbst das Einmaleins und Begriffe wie Addieren oder Subtrahieren können wir nicht immer voraussetzen“ berichtet Kast aus ihrer Erfahrung. „Mit Brigitte Schmid haben wir eine erfahrene Pädagogin, die sich schon vor einiger Zeit bereit erklärt hat, nach ihrer Pensionierung ihre Hilfe einzubringen. Kinder hätten ansonsten kaum eine Chance Fuß zu fassen“, sagt Beate Kast.

Anmelden kann man sich bei der Intergationsbeauftragten Beate Kast oder den Integrationsmanagern, oder man kommt von 14.30 bis 16 Uhr im Haus am Berg vorbei, um sich anzumelden. Da die Stelle der Integrationsbeauftragten zum 30. April ausläuft, und noch nicht offiziell verlängert wurde, wird auch Schwester Barbara als Integrationsmanagerin als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. Gesucht werden aktuell noch Tische, Stühle und Polstermöbel.