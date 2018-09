Die geöffneten Innenstadtgeschäfte und mehr als 40 bunte Marktstände haben am Sonntagnachmittag zahlreiche Besucher in die Munderkinger Altstadt gelockt. Bereits zum neunten Mal hat der Handels- und Gewerbeverein HGV seinen verkaufsoffenen Sonntag mit dem beliebten Handwerker- und Bauernmarkt verbunden. Beim Bummel durch die geöffneten Läden konnten sich die Gäste vom Angebot an Waren und Dienstleistungen überzeugen und an den Marktständen gab’s wie immer Nützliches, Kurioses und vor allem jede Menge Leckereien zu finden.

Von A wie Apfel, frischgepresstem Apfelsaft und Apfelkuchen, über Honig, Kräuter, Likör, Senf, Brot und Marmelade bis Straußenfleisch, Blütenkaiserspeck und Z wie Ziegenkäse reichte die kulinarische Palette der teils außergewöhnlichen Lebensmittel.

Wer Hunger hatte, ließ sich Maultaschen, Kürbissuppe, eine Forelle oder eine Marktwurst schmecken und neben vielen Ständen mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen warteten wieder Waffeln aus „Waffelkönigin Theas Holzbackofen“ auf alle Süßschnäbel. Hausfrauen hatten die Qual der Kartoffelwahl, denn auf dem Bauernmarkt gab’s die Sorten Annabell, Alexandra, Ditta und Violetta. Bemalte Donaukiesel, geflochtene Weidenkörbe, geflammte Vogelhäuschen, „blättrige Tonschalen“ oder handgeschmiedete Eisenpfannen waren genauso zu haben wie Blütenpollen im Gläsle oder Kürbisse im Betontopf. Und auf Gesundheitsbewusste warteten Bienen-Fußsalbe, Naturseifen, Propolis-Handcreme, Johanniskraut-Öl und eine Grippe-Tinktur aus vier verschiedenen Kräutern. Viele nutzten auch die Gelegenheit, die Betriebsräume der Munderkinger Schreinerei Gobs beim Tag der offenen Tür zu besuchen, um sich über „Bettsysteme mit perfekter Körperanpassung“ zu informieren.