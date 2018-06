Haimo Lechner stellt Werke im Café Knebel aus

Den ganzen Sommer über stellt der Künstler Haimo Lechner im Munderkinger Café Knebel eine Auswahl seiner Gemälde aus. „Tolle Bilder, die unserem Café eine ganz besondere Note geben“, sagt Christopher Baer vom Café Knebel, der sein Lokal regelmäßig mit den unterschiedlichsten Bildern oder Fotografien dekoriert.

Haimo Lechner ist gebürtiger Munderkinger und hat sich schon immer für Kunst interessiert. „Aber erst 2017 habe ich angefangen, selber zu malen“, sagt er. „Das ist ein gute, kreativer Ausgleich zum Alltag.“ Er spiele gerne mit Formen und Farben, erzählt der Hobbykünstler, dem es wichtig ist, seinen Bildern eine „gewisse Moderne“ zu geben. „Im Gegensatz zu anderen Künstlern, will ich in meinen Bildern keine Botschaften verstecken, wichtig ist mir allein die interessante Komposition von Form und Farbe“, sagt er. Besonders reizvoll sei es, wenn seine Gemälde unterschiedliche Reaktionen der Betrachter auslösen. „Mal Sympathie, mal Irritation“, so Haimo Lechner.

„Wenn ich zu malen beginne, habe ich nur eine Idee. Die konkrete Umsetzung erfolgt dann ganz spontan. Meine Bilder entstehen also aus dem Bauch heraus“, sagt er. Haimo Lechner malt ausschließlich mit Acrylfarben auf Leinwand, verwendet aber verschiedene Techniken. „Mal nutze ich die Schabetechnik, mal verzichte ich auf Pinsel und male mit den Fingern oder ich arbeite bestimmte Materialien in die Gemälde ein“, erzählt er. Meist entstehen abstrakte Bilder, denen der Künstler keine Titel gibt. „Jeder Betrachter kann sich so seine eigenen Gedanken machen, ohne dass ich ihm was vorgebe“, betont Haimo Lechner.

Im Munderkinger Café Knebel sind seine Werke zum ersten Mal ausgestellt. „Es macht mich richtig stolz, dass meine Bilder jetzt öffentlich gezeigt werden“, sagt er und ergänzt: „Die sind alle nicht nur zum ansehen, sondern auch zu verkaufen.“ (khb)