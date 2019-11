Gute Platzierungen bei K-Stufen-Wettkampf für den VfL

Insgesamt 140 Turnerinnen und Turner sind in Munderkingen beim K-Stufen-Wettkampf angetreten. Dabei waren Vereine aus dem Turngau Ulm (TSG Ehingen, TSV Laichingen, SV Amstetten, TV Merklingen, SG Nellingen, TV Gerhausen, VfL Munderkingen). Es war der erste von zwei Wettkämpfen des vereinfachten Kür-Programms (K-Stufen), bei dem sich die Turner die Übungen selbst zusammenstellen. Die Rückrunde findet am 23. November in Laichingen statt.

Bei den weiblichen Turnerinnen sicherte sich Marleen Beck den zweiten Platz und zeigte zudem die beste Barren-Übung in ihrer Altersklasse K7 (elf Jahre). Sarah Neumann erkämpfte sich im selben Wettkampf den vierten Platz. Nur ganz knapp verpasste Anna Hardecker in der K8 (13 Jahre) den ersten Platz. Sie zeigte Tageshöchstwerte am Boden und am Balken und erreichte somit den zweiten Platz. Am Nachmittag turnten zudem die kleinsten Turnerinnen. Mila Pfänder wurde in der Altersgruppe acht Jahre (K5) Vierte und Sophia Mayer Zweite unter den jüngsten Teilnehmerinnen (Sechs- bis Siebenjährige). Insgesamt starteten 26 Turnerinnen aus Munderkingen und zeigten ihr Können an den Geräten Sprung, Reck/Stufenbarren, Schwebebalken und Boden.

Bei den männlichen Turnern erreichte Roman Fischer bei den Achtjährigen den zweiten Platz und zeigte die besten Übungen am Pauschenpferd und am Sprung. Niklas Bauernfreund erkämpfte sich unter den Neunjährigen Platz vier. Über einen Podesplatz freute sich auch Sebastian Gaida vor Tim Traub in der Altersklasse K7 (12 Jahre). In Summe starteten elf Turner für den VfL Munderkingen.

Ein Dank galt allen Helfern und Kampfrichtern, die einen solchen Wettkampf ermöglichen. Aus Munderkingen waren drei Kampfrichter und sechs Kampfrichterinnen im Einsatz.