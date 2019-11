Gute Ergebnisse für VfL bei K-Stufen Rückrunde

Turnerinnen und Turner des VfL Munderkingen sind zur Rückrunde des K-Stufen-Wettkampfes in Laichingen angetreten. Die Hinrunde war wenige Wochen zuvor in Munderkingen ausgetragen worden.

Bei den weiblichen Turnerinnen erreichte vom VfL in der jüngsten Altersklasse F6/7 Sophia Mayer im Gesamtergebnis nach beiden Wettkämpfen Platz zwei. Mila Pfänder (E8) sowie Emma Gall (E9) schafften es im Gesamtergebnis beide in ihrer Altersklasse auf den vierten Platz. In der Altersklasse D11 erreichte Marleen Beck den zweiten Platz und Sarah Neumann wurde Vierte. Für den VfL Munderkingen turnten 24 Turnerinnen in Laichingen.

Bei den männlichen Turnern errichte Leopold Walter (E8) sowie Sebastian Gaida(C12) den dritten Platz und freuten sich über den Erfolg. Bei den Junioren erreichten Max Müller und Markus Hardecker, beide mit 93,30 Punkten, den ersten Platz und teilten sich das Siegertreppchen. In Summe waren neun Turner für den VfL Munderkingen gestartet.