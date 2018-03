Grundsheimer Gemeinderat bestätigt Kommandanten

Die Verpflichtung der Feuerwehrkommandanten, die Verlegung von Erdgasleitungen und sie Gemeindeverbindungsstraßen sind Thema bei der .üngsten Gemeinderatssitzung in Grundsheim gewesen.

Bei der Hauptversammlung der Grundsheimer sind Kommandant Armin Buck und sein Stellvertreter Thomas Missel einstimmig wiedergewählt. Albert Neubrand als Kassier, Sybille Buck als Schriftführerin und Kassenprüfer Jochen Maier wurden ebenfalls wiedergewählt. Alexander Maier, Robert Munding und Simon Kosziol wurden als Beisitzer in den Feuerwehrausschuss gewählt. Bürgermeister Handgrätinger bedankte sich bei den Kameraden der Feuerwehr für ihr ehrenamtliches Engagement, ihren Feuerwehreinsatz und die Teilnahme am Dorfleben beispielsweise beim Maibaumaufstellen oder Herbstfest.

Der Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter werden von den aktiven Feuerwehrkameraden auf die Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt. Die Wahl bedarf der Zustimmung des Gemeinderats. Danach werden der Feuerwehrkommandant und der stellvertretende Feuerwehrkommandant vom Bürgermeister bestellt. Der Gemeinderat hatte keine Bedenken oder Anregungen zur Kommandantenwahl und stimmte deshalb einstimmig der Weiterverpflichtung zu.

Im September 2016 hat die Gemeinde Grundsheim die Gaskonzession mit der Netze-Gesellschaft Südwest, durch Bürgermeister Handgrätinger, unterzeichnet. In einer Informationsversammlung am haben die Vertreter der Netze-Gesellschaft der Bevölkerung mitgeteilt, dass im Jahr 2018 die Ortslage Grundsheim mit Erdgas erschlossen werden soll. Aufgrund dieser Sachlage haben bereits im Anschluss an die Infoversammlung einige Grundstückseigentümer Verträge über einen Erdgashausanschluss abgeschlossen. Der Bürgermeister informierte bei der Ratssitzung, dass weiteren Sprechstunden am 5. und 10. April weitere Verträge abgeschlossen werden können.

Die Gemeinde Grundsheim möchte im Zuge der Erdgaserschließung auch die Infrastruktur der Telekommunikationsleerrohre für den späteren Breitbandausbau mitverlegen. Das bedeutet, dass in allen Erdgasleitungen Leerrohre mitverlegt werden sollen. So werden die Strukturen für einen späteren Glasfaserausbau geschaffen. Bei den bisherigen Vorberatungen war der Gemeinderat auch der Auffassung, dass sowohl das Rathaus als auch das Feuerwehrhaus an die Erdgasleitung angeschlossen werden sollen. Für gemeindliche Leerrohrmitverlegung entstehen Kosten pro laufendem Meter von 13,98 Euro netto. Aufgrund der Voranfrage sind aktuell bei 1500 Meter Erdgasleitung mit rund 20 970 Euro netto zu rechnen. Der Gemeinderat beauftragte Bürgermeister Handgrätinger, eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen. Die genannten öffentlichen Grundstücke werden ebenfalls an das Erdgasnetz angebunden.

Als Baulastträger für die Gemeindeverbindungsstraßen erhält die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen zur Unterhaltung und zum Ausbau dieser Straßen laufende Zuschüsse vom Land, berichtete der Bürgermeister. Die Gemeinde Grundsheim erhält für diese Straßen auf ihrer Gemarkung in diesem Jahr insgesamt 5500 Euro. Die Gemeindeverwaltung hat vorgeschlagen, 3000 Euro für die laufende Unterhaltung und Erneuerung von Verkehrszeichen vorzusehen. Die restlichen 2500 Euro sollen Rücklage zugeführt werden. Der Gemeinderat stimmte einstimmig diesem Vorschlag zu.

Bei der Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Uwe Handgrätinger , dass die langjährige Amtsbotin Margarete Pöschl verabschiedet wurde. Zu ihrem 80. Geburtstag überbrachte er die Glückwünsche der Gemeinde und verabschiedete Margarete Pöschl mit einem Geschenkkorb. Der Bürgermeister bedankte sich für die geleistete Arbeit zum Wohle aller Mitbürger.