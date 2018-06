Grundschüler lernen Tennisspielen

Bereits zum zweiten Mal haben die Erst- und Zweitklässler der Grund- und Werkrealschule Munderkingen im Rahmen der Ganztagsbetreuung die Möglichkeit, das Tennisspielen zu lernen. Die Schüler stellen jede Woche ihr Können unter Beweis und machen dabei große Fortschritte.

Entstanden ist das Projekt durch eine Kooperation mit der Tennisabteilung des VfL Munderkingen. „Die Kinder sollen so spielerisch an das Tennisspielen herangeführt werden“, erklärt Sportwissenschaftler Fabian Hummel. Gemeinsam mit Klassenlehrerin Natalie Schick und dem Zivildienstleistenden Jakob Schmid betreut der Tennislehrer die Kinder. „Mit drei Leuten ist eine individuelle Betreuung möglich, so machen die Kinder schnell Fortschritte“, sagt Fabian Hummel.

Das Projekt bietet den sechs Jungen und zwei Mädchen die Gelegenheit, den Tennissport kennenzulernen ohne direkt Mitglied eines Vereins werden zu müssen. Immer dienstags steht für die acht Kinder in diesem Schuljahr nun Tennis auf dem Programm. „Dabei lernen sie von Anfang an den Umgang mit Schläger und Ball kennen“, erklärt Hummel. Es gehe allerdings nicht direkt um das Spiel gegeneinander. „Die Kinder sollen ein Gefühl für das Spiel bekommen und dabei die Bewegungsabläufe erlernen und ihre koordinativen Fähigkeiten verbessern.“