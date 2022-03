Großes Interesse am Baumschneidekurs des Obstbauvereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der vom Obstbauverein am 19. März angebotene Baumschneidekurs fand bei den Hobby-Obstbauern großes Interesse. Der eigentlich jährlich stattfindende Schneidekurs musste im letzten Jahr coronabedingt ausfallen.

Um so erfreulicher war es für Vorstand Stefan Ott vom Obstbauverein, in diesem Jahr wieder traditionell einen Obstbaumschneidekurs für alle privaten Obstbauinteressenten organisieren zu können. Der Schneidekurs fand im Sreuobstgarten der Familie Rupp am Frauenberg statt. Obstbaufachmann Otto Fürst aus Hundersingen konnte den rund 25 Teilnehmern das Grundwissen über den Obstbaumschnitt an Jung- und Altbäumen vermitteln.

Im Rückblick auf die vergangenen Jahre kann festgestellt werden, dass das Interesse für den privaten Obstbau immer stärker zunimmt. Eine richtige Schnittpflege ist für Obstbäume gerade auch in Hausgärten für eine lange und gute Obsternte entscheidend.

Der Obstbauverein wird auch künftig mit dem Angebot kostenloser Schnittkurse diese positive Entwicklung im privaten Obstbau unterstützen.