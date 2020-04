Großer Ansturm auf den Recyclinghof Munderkingen bleibt aus

Der Munderkinger Recyclinghof an der Ehingerstraße war nun fünf Wochen wegen der Corona-Krise geschlossen. Ab sofort hat er wieder offen.

„In den fünf Wochen haben sehr viele im Rathaus angerufen, um nachzufragen, wann sie denn endlich ihr Grüngut, Papier und Recyclingmaterial wieder abgeben können“, sagt Bauhofleiter Kurt Fues und betont, dass im Recyclinghof der Stadt sowohl Papier und Kartonagen, Grüngut oder Elektroschrott genauso abgegeben werden kann, wie Metallschrott, recyclebarer Bauschutt, Batterien, Altglas, Altkleider und sogar Altfett.

Viel Zeit zum Ausmisten

Auch weil vermutet worden sei, dass die Munderkinger während der Corona-Beschränkungen „viel Zeit hatten, daheim auszumisten“, hatte die Stadt mit einem riesigen Andrang gerechnet, wenn der Recyclinghof nach mehr als vier Wochen wieder öffnet. Am Donnerstag um 9 Uhr war es soweit. Um die Massenansturm der Munderkinger koordinieren zu können, wurde ein Einbahn-Verkehr eingerichtet und die Zufahrt zum Recyclinghof nur vom Bahnübergang „Pfau“ erlaubt.

Sicherheitspersonal vor Ort

Außerdem war zur Unterstützung von Kurt Fues und den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs eigens Sicherheitspersonal vor Ort. „Sie sollen sicherstellen, dass jedes Auto nur mit höchstens zwei Personen besetzt ist, maximal vier Autos gleichzeitig in den Recyclinghof fahren dürfen und die Abstände eingehalten werden“, so Fues. Alles war am Donnerstagmorgen auf einen großen Ansturm vorbereitet, aber der blieb völlig aus.

„Ich bin total verblüfft und überrascht. Da haben wir alle mit viel mehr Leuten gerechnet“, sagt Kurt Fues, als er eine Stunde nach Öffnung des Recyclinghofs gerade einmal 13 Personen gezählt hatte, die zumeist Grüngut, Kartonagen und ein bisschen Elektroschrott abgegeben hatten. „Vielleicht wissen viele noch gar nicht, dass wir wieder offen haben“, vermutete Kurt Fues, der jetzt am Samstag mit einem Ansturm rechnet. „Da waren die Leute im Garten und haben ihren Rasen frisch gemäht.“