Griesingen dominiert in Munderkingen

Beim SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A hat am Sonntag nur die SG Griesingen den Ansprüchen entsprochen. Die Gastgeber hatten über die ganzen 90 Minuten nie die Chance, ihren Gästen gefährlich zu werden.

SZ-Topspiel: SGM Schwarz Weiß Donau Rottenacker/Munderkingen II – SG Griesingen 0:5 (0:2). - Tore: 0:1 Peter Gobs (8.), 0:2 Jannik Werner (20.), 0:3, 0:4 Florian Madl (48., 50.), 0:5 Raphael Brunner (72.). - Die SG Griesingen ergriff von Anfang an die Initiative. Und schon nach acht Minuten war Peter Gobs zur Stelle und brachte seine Mannschaft in Führung. In der 17. Minute verhinderte der Torpfosten ein mögliches 0:2. Dieses besorgte Jannik Werner nur drei Minuten später.

Dann machte die SG Griesingen zunächst einmal Pause und ließ in der 32. Minute eine klare Chance aus. Die einzige Chance der Gastgeber wurde ausgelassen, da Florian Bieg nicht zum Abschluss kam. Schwarz Weiß konnte keinen Druck aufbauen und der Ball kam in der Regel immer wieder zurück. Das 2:0 war für die Gastgeber aufgrund der Spielanteile und Griesinger Torchancen zur Halbzeit noch schmeichelhaft.

Das änderte sich kurz nach der Pause, als Florian Madl in der 48. und 50. Minute ein Doppelschlag gelang. Dieses 4:0 zeigte, dass der Griesinger Sieg nicht mehr in Gefahr geraten würde. Danach befreite sich Schwarz Weiß für kurze Zeit. Doch die Gastgeber blieben ohne Erfolg. Auf der Gegenseite erhöhte Raphael Brunner in der 72. Minute auf 5:0. Die Gäste leisteten sich beim Stand von 4:0 sogar den Luxus, Goalgetter Peter Gobs auszuwechseln. - Reserven: 0:3.