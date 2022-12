Goldener Meisterbrief für Obermarchtalter Josef Lindermeir

Einen ganz besonderen Moment hat es bei der Weihnachtsfeier der Firma Veser Schreinerei und Fensterbau GmbH gegeben. „Dabei hatten wir eine ganz besondere Ehrung vorzunehmen“, schreibt der Betrieb in einer Pressemitteilung Gemeint ist die Verleihung des Goldenen Meisterbriefs an Josef Lindermeir aus Untermarchtal. Er erhielt die Urkunde über die Feier im Gasthaus Rössle.

Josef Lindermeir hat am 1. April 1963 seine Lehre bei der Firma Veser Schreinerei und Fensterbau damals in der Schreinerei begonnen, teilt der Betrieb mit. Nach Abschluss der Lehre und bestandener Gesellenprüfung arbeitete Josef Lindermeir als Geselle im Betrieb. Am 10. Juni 1972 hat er erfolgreich seine Meisterprüfung bestanden und war anschließend als Meister in der Firma tätig. „Wegen seines Fleißes, seinem außergewöhnlichen Sachverstand und seiner planerischen Kompetenz wurde er von unseren Kunden und von uns sehr geschätzt“, heißt es weiter. „Er hat maßgeblich zum Erfolg unserer Firma beigetragen. Nach mehr als 45 Jahren ging er in den wohlverdienten Ruhestand.“ Es besteht aber weiterhin eine große Verbundenheit, schreibt die Firma Veser Schreinerei und Fensterbau GmbH in ihrer Pressemitteilung abschließend.