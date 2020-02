Glompiger, Shuttle, Kinderumzug: Alles Wichtige zur Munderkinger Fasnet im Überblick

Die Trommgesellenzunft hat für die närrischen Tage wieder ein reichhaltiges Angebot zusammengestellt. Zu den Höhepunkten gehören natürlich der Glompige, der Zunftball sowie der Fasnetssonntag mit Umzug und Brunnensprung. Die Narren geben vorab bereits einen Überblick:

Neue Webseite: Besonders stolz ist die Zunft auf ihre neue Webseite. Pressesprecherin Katharina Schumann und die beiden Vize-Zunftmeister Carmen Klein und Thomas Schartmann erläutern: „Hier kann man alle unsere Termine und viel Aktuelles jederzeit nachlesen. Es gibt einen neuen Bereich zum Download und wir haben viele Fotos eingestellt. Auch über unsere Neuheiten sind Infos enthalten. Hierzu gehören die Wuseleslaterne, ein neuer Fasnetsschal und der Umzugspin mit neuem Motiv.“

Der neue Pin besteht aus einem Wimpel, der jedes Jahr in einer neuen Farbe erscheint und so mit der Zeit das Zusammenstellen einer bunten Wimpelkette ermöglicht.

Der Glompige: Richtig losgelegt werden darf am 13. Februar, dem Glompigen Donnerstag, der in Munderkingen eine Woche früher stattfindet als sonstwo. Ab 8.30 Uhr werden die Narren im Seniorenheim St. Anna Wusele verteilen und das Narrenlied singen. Dann werden auch die Kinder in den Kindergärten und Schulen mit den entsprechenden Programmpunkten befreit. Die verschiedenen Narrengruppen nutzen diese Gelegenheit sich vorzustellen.

Um 14.30 Uhr startet die originelle Straßenfasnet mit einem Umzug unter dem Motto „Sagenhaftes Munderkingen“. Hier werden vom Obertorplatz bis zum Rathaus auch die Wuseleslaternen gezeigt. Das Zunftstüble startet um 15 Uhr mit der Bewirtung. Um 18.15 Uhr beginnt der Laternenumzug zum Rathaus, wo dann von den Brunnenspringern auf Kommando von Bürgermeister Michael Lohner die Fasnet offiziell ausgegraben wird. Danach gibt es närrisches Treiben in den Wirtschaften, ab 20 Uhr die Party im Narrenstüble in der Mühlstraße und im Eventroom im Bahnhof.

Shuttle und Sicherheit: Der Munderkinger Fasnetsbus bringt ab 0.30 Uhr die Gäste für drei Euro innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen und bis nach Ehingen und Kirchen sicher nach Hause. Der Fahrplan ist ebenfalls auf der Webseite einsehbar. Um 3 Uhr ist Sperrstunde.

„Wir haben neben dem Shuttlebus ein gutes Sicherheitskonzept mit sichtbaren Polizeistreifen und Security in den Wirtschaften. So können alle ohne Sorge den Glompigen besuchen“, sagt Thomas Schartmann und ergänzt: „In den drei Lokalitäten der Zunft sind 60 unserer Mitglieder im Einsatz. Auch das Wiener Caféhaus und den Stadtgraben sollte man erwähnen sowie die Party im Jugendhaus mit DJ.“

Zunftball: Der Zunftball am Samstag, 22. Februar, steht unter dem Motto „Fasnet auf Burg Munderkingen“ und beginnt um 18.30 Uhr in der Donauhalle. Im Schuhhaus Müller startet am 7. Februar der Vorverkauf der Karten.

Fasnetssonntag: Um 9 Uhr wecken die „Schnöller Böllern“ am Fasnetssonntag, 23. Februar, die schlafende Bevölkerung, um anschließend um 10.30 Uhr im Häs in die Narrenmesse in der Pfarrkirche St. Dionysius zu kommen. Das am meisten gehütete Geheimnis der Munderkinger Fasnet sind die originellen Gruppen. Ihr Häs wird dann erstmals in der Narrenmesse gezeigt. Am Ende der Messe verteilen die Brunnenspringer die im Taufstein gelagerten Wusele. Um 14 Uhr beginnt am Gasthaus Rössle der große Umzug, dann folgt am Rathaus der historische Brunnensprung. Abends ist wieder buntes Treiben der Mäschgerla in den Wirtschaften angesagt.

Grempelesmarkt: Am Rosenmontag und Fasnetsdienstag steigt im Haus Löbbert in der Martinstraße von jeweils 9 bis 12 Uhr der Grempelesmarkt.

Kinderumzug: Um 14 Uhr findet am Rosenmontag, 24. Februar, der Kinderumzug statt, der 2019 wegen Sturmwarnung ausgefallen war. Der Schäfer kümmert sich hier um die Kinder. Beginn ist am Marktbrunnen. Am Zunfthaus erhalten die Kinder eine Rote Wurst. Anschließend findet die Kinderfasnet, organisiert von der Initiative „Kinder in Munderkingen“ in der Donauhalle statt. Die Kinderfasnet musste 2019 aufgrund mangelnder Helfer ausfallen, dieses Jahr haben sich wieder viele Ehrenamtliche gefunden.

Fasnetsdienstag: Die gesamte Zunft nimmt am Fasnetsdienstag am Umzug in Ehingen teil. Um 18.30 Uhr findet aber nochmals der historische Brunnensprung statt, zum letzten Mal darf im dritten Jahr Simon Gassmann nach dem Sprung alle Damen seiner Wahl küssen. Mit der Schlüsselrückgabe und einem Rückblick auf die diesjährigen Ereignisse durch Zunftmeister Ralf Lindner endet die aktuelle Fasnet.

Haussammlung: Bei der Haussammlung am Samstag, 8. Februar, verkaufen 30 maskierte Kinder von 9 bis 12 Uhr die Umzugsplaketten für 3,50 Euro, am Fasnetssonntag kosten sie vier Euro. Traditionsgemäß werden die Kinder von Bürgermeister Michael Lohner und Trommmeister Gerhard Steiner nach dem Verkauf mit Spaghetti bekocht.

Aktionärsversammlung: Diese findet wieder im Wiener Café am Freitag, 14. Februar, statt . Ab 10 Uhr gibt es ein unterhaltsames Programm mit Bier-“Ausschüttung“.