Glombiger oder Glompiger? So wird der Fasnetsdonnerstag richtig geschrieben

Auf den Glompigen freuen sich wohl so gut wie alle Munderkinger schon seit Wochen. Die Donaustadt sticht dabei mit seinem Tag der Fasnetsausgrabung nicht nur deshalb heraus, weil er eine Woche früher als sonst wo stattfindet. Alleinstellungsmerkmal hat auch der Name an sich. Denn der Glompige wird mit „p“ und nicht wie sonst üblich mit „b“ geschrieben. Der Ehinger Etymologe Hermann Wax hat eine Erklärung, woran das liegt.

Ursprünglich mit „p“

„Das Wort Glompiger kommt eigentlich von dem Gelumpe, also Lumpen. Und das Wort wird ja mit dem Buchstaben ,p’ geschrieben“, erklärt Wax. Das Verb „lumpen“ bedeutet so viel wie: auf den Putz hauen, einen drauf machen. Ursprünglich sei der Begriff Glompiger also so geschrieben worden, wie die Munderkinger es tun.

So ausgelassen wie diese Schüler wird in diesem Jahr nicht in der Donauhalle gefeiert. Die Kinderfasnet wurde abgesagt. (Foto: Archiv- Eis)

Das bestätigt auch Bürgermeister Michael Lohner: „In seinem Buch ,Die schwäbisch-alemannische Fasnacht’ spricht Wilhelm Kutter immer von dem Glumpigen, Gumpigen oder Glompigen – also immer mit ,p’. So wurde es also ursprünglich geschrieben.“

Die Sprache ist etwas, das sich ständig wandelt. Etymologe Hermann Wax

Warum die meisten heutzutage jedoch Glombiger schreiben, erklärt sich Etymologe Wax so: „Im Schwäbischen gibt es keine Verschlusslaute. Das heißt, die Suppe wird als Subba ausgesprochen, verseckeln nicht mit dem harten ,k’ sondern mit einem weichen ,g’, also verseggla, und der Glompige eben als Glombiger mit weichem Laut.“ Warum die Munderkinger als einzige Gemeinde diese Schreibweise beibehielten kann jedoch weder Bürgermeister Lohner noch Hermann Wax genau sagen. Nur so viel: „Die Sprache ist etwas, das sich ständig wandelt – je nachdem, wer sie eben spricht“, sagt der Etymologe.

