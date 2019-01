Gewerbeverein steht ohne Vorsitzende da - wie es jetzt weitergeht

Der Handel- und Gewerbeverein Munderkingen ist seit Montagabend führungslos. Bereits im Vorfeld der Hauptversammlung hatten der Vorsitzende Otto-Martin Edel und Stellvertreter Paul Gröber angekündigt, sich nach zwei Jahrzehnten an der Spitze des Vereins nicht mehr für ihre Ämter zur Verfügung zu stellen. Nachfolger konnten bis jetzt nicht gefunden werden.

Der Verein wird am Leben erhalten, aber es gibt keine Aktionen. Otto-Martin Edel, Vorsitzender Handel- und Gewerbeverein Munderkingen

„Ohne Vorstandsspitze hat der Verein ein grundlegendes Problem, bis ein Vorsitzender und Stellvertreter gefunden sind, läuft der Verein auf Sparflamme unter kommissarischer Führung“, betonte HGV-Chef Otto-Martin Edel, nachdem sich niemand als sein Nachfolger gefunden hatte. In dieser Zeit wird nichts im Verein passieren. „Der Verein wird am Leben erhalten, aber es gibt keine Aktionen“, fügt er hinzu. Der fehlenden Vorführungsriege wird als erstes die jährliche Ostereier-Aktion zum Opfer fallen. Auch um die HGV-Angebote beim Kathreinenmarkt wird sich niemand kümmern, bis eine neues Vorstandsduo gefunden ist. „Allein der Bauernmarkt wird stattfinden, weil wir den immer schon ein Jahr im Voraus anleiern müssen und hier alles schon läuft“, so Otto-Martin Edel. Der Termin ist Sonntag, 29. September.

Kein hauptberuflicher Vorsitzender

Noch im ersten Quartal des aktuellen Jahres soll der Ausschuss nun zusammenkommen, um darüber zu beraten, wie es mit dem Verein weitergehen kann. „Voraussichtlich im Juni findet dann hoffentlich eine außerordentliche Hauptversammlung mit Vorstandswahlen statt“, kündigt der bisherige Vorsitzende an.

Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner (v.r.) hofft, dass es auch mit den Nachfolgern von Otto-Martin Edel, Paul Gröber und Ludwig Mannes erfolgreich beim HGV Munderkingen weitergeht. (Foto: Sz- eis)

Wie die neue Vorstandsspitze gefunden werden kann, da fehlen jedoch im Moment noch die Ideen. Für einen zwei- oder dreifach Vorsitz wie in anderen Vereinen sei der HGV mitgliedertechnisch zu klein, erklärte Edel. Zudem habe das Vorstandsteam schon zahlreiche Gespräche mit Jungunternehmen aus dem Verein geführt, die sie für aussichtsreiche Kandidaten hielten. „Aber die Resonanz ist einfach nicht da“, führt er weiter aus. Nach dem öffentlichen Aufruf in der Zeitung habe sich ein Externer bei Otto-Martin Edel gemeldet, der sich vorstellen könnte, den Verein gegen Bezahlung zu führen. „Aber das kommt nicht infrage“, betonte der ehemalige Vorsitzende.

Der Verein ist gut aufgestellt, hat ein funktionierendes Veranstaltungsgerüst und ist auch finanziell gut aufgestellt. Otto-Martin Edel, Vorsitzender Handel- und Gewerbeverein Munderkingen

Auf der Hauptversammlung appellierte Edel an die abwesenden Jungunternehmer, sich im Verein zu engagieren. „Der Verein ist gut aufgestellt, hat ein funktionierendes Veranstaltungsgerüst und ist auch finanziell gut aufgestellt.“ Er und auch sein Stellvertreter Paul Gröber sicherten zu, dass sie die neuen Vorsitzenden bei der Einarbeitung in die Aufgabe stets unterstützen, wenn das gewünscht ist.

Deshalb haben sich Gröber und Edel neben Christopher Baer, Peter Kuhm, Hans Miele, Richard Sax, Christine Lutz und Silvia Frankenhauser als Beisitzer in den Vorstand wählen lassen. Schriftführer bleibt für ein weiteres Jahr Ludwig Mannes und die Kasse führt weiterhin Harald Nockher. In Abwesenheit wurden Anton Neher und Thomas Schaible für die kommenden beiden Jahre zu Kassenprüfern gewählt.

Keine Nachfolger für Ehrenämter

Auch Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner sicherte in seinen Grußworten einer neuen Führungsspitze die Unterstützung der Stadt zu. „Ich kann weiterhin eine konstruktive Zusammenarbeit versprechen“, so der Schultes. Dass nach 20 Jahren ein Wechsel an der Vereinsspitze stattfinde und die beiden Zugpferde ins zweite Glied zurücktreten, sei nichts Ungewöhnliches. Genauso üblich sei es allerdings, dass für die klassischen Ehrenämter keine Nachfolger mehr gefunden werden.

Um wieder einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter zu finden, solle die Öffnung in die Raumschaft weiter vorangetrieben werden. Erste Informationsabende in der Verwaltungsgemeinschaften haben schon stattgefunden, weitere sollen folgen. „Es muss klar sein, welche Interessen bestehen und in welche Richtung es weitergehen soll“, so Lohner.

