Gericht lehnt sechs Werbetafeln ab

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat sich am Donnerstagnachmittag im Sitzungssaal des Rathauses in Munderkingen getroffen, um über fünf Werbeanlagen in Munderkingen, Obermarchtal, Emerkingen und Weisel zu entscheiden. Die Unternehmen Schwarz-Außenwerbung und Mediaimplus hatten gegen die Ablehnung ihrer Werbetafeln durch die jeweiligen Gemeinden geklagt.

Der Vorsitzende Richter Wolfgang Armbruster wollte sich für die jeweiligen Entscheidungen ein Bild vor Ort machen, so dass alle Standorte besichtigt wurden. In Munderkingen sollte eine sogenannt Euro-Werbetafel mit einer Größe vom 2,80 auf 3,80 Meter direkt an der Brunnenbergstraße aufgestellte werden. Die Stadt hat hier eine entsprechende Satzung, die Anlagen dieser Größe ausschließt.

Zu klären war für Richter Armbruster vor allem, ob es sich in dem Bereich um ein sogenanntes Mischgebiet aus Gewerbe- und Wohnbebauung oder um ein reines Wohngebiet handle. Schnell war klar, dass dies ein allgemeines Wohngebiet sei. Zwar sei die Satzung der Stadt nicht zulässig, aber eine Werbetafel dürfe im Wohngebiet nicht aufgestellt werden. „Sie könnte hier sogar verunstaltend sein“, so der Richter.

Dieser wollte mit dem Urteil auch ausschließen, dass andere Anbieter nach der Genehmigung in diesem Bereich weitere Anlage aufstellen. „Bis vier Tafeln würde es dann schwierig, diese abzulehnen“, erklärt Armbruster.

In Obermarchtal sollte eine baugleiche Anlage direkt an der B 311 auf Höhe eines Autohandels aufgestellt werden. Hier musste das Verwaltungsgericht beurteilen, ob die Bundesstraße an dieser Stelle eine Ortsdurchfahrt oder eine Durchgangsstraße ist, an der ein sogenanntes Anbauverbot besteht. Das bedeutet, dass 20 Meter angrenzend an die Fahrbahn keine Bebauung erlaubt ist. Das Gericht war sich einig, dass an dieser Stelle nicht von einer Ortsdurchfahrt gesprochen werden könne.

Rechtsanwältin Julia Brehm verwies darauf, dass an dieser Stelle auch der Autohandel genehmigt worden sei. Es sei davon auszugehen, dass, falls der Betrieb genehmigt sei, dies ein Fehler sei, so der Richter. „Und Sie haben kein Recht auf Wiederholung eines Fehlers“, erklärt Armbruster die Ablehnung der Anlage.

In Emerkingen musste das Verwaltungsgericht gleich zwei mögliche Standorte für Euro-Werbeanlagen in Augenschein nehmen. An der Hundersinger Straße kurz hinter dem Ortsschild aus Hundersingen kommend, sollte eine Anlage an einem landwirtschaftlich genutzten Gebäude angebracht werden.

„Hier handelt es sich um einen Außenbereich, in dem nur privilegierte Bauvorhaben wie Landwirtschaften gestattet sind“, erklärte Richter Armbruster. Deshalb sei eine Werbeanlage hier nicht zulässig, der Bereich sei wie Landschaft zu behandeln.

Die zweite Anlage war am Gebäude Wachingerstraße 32 beantragt. Aber auch hier handle es sich wie in Munderkingen um ein reines Wohngebiet. „Und in dem Fall kann man tatsächlich sogar von Verunstaltung sprechen“, so Armbruster. Emerkingen sei ein hübscher Ort, in dem es noch keinerlei Werbeanlagen gäbe, das sei schützenswert, so der Richter, der Bürgermeister Paul Burger empfahl, aus diesem Grund eine Werbeanlagen-Satzung aufzustellen.

Die letzte Anlage war im Ehinger Teilort Weisel zu begutachten. Hier sollten auf der rechten Seite aus Ehingen kommend auf der Wiese auf Höhe des Gebäudes Berger Straße 27 direkt an der B 465 gleich zwei Euro-Werbetafeln aufgestellt werden. Auch an dieser Stelle sei nicht von einer Ortsdurchfahrt auszugehen, diese beginne erst hinter der Berger Straße. Deshalb gelte das Anbauverbot, nach dem die Anlage nicht zulässig ist.