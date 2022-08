Gemeinsames Fest im Foyer von St. Anna

Das diesjährige Annafest im Altenheim St. Anna am Freitagnachmittag war das erste Fest seit Corona, das gemeinsam für alle Bewohnerinnen und Bewohner im Foyer stattfand. Es gab zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen unter anderem Musik mit The Rangers sowie eine Tanzvorführung von der Line Dance Connection. Irmgard Hägele erhielt für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in St. Anna das Caritas Ehrenzeichen in Silber.

Für ein Geburtstagskind haben The Rangers gleich zu Beginn ein Ständchen gespielt. Seit Ausbruch der Pandemie hatte es keine gemeinsamen Feste mehr gegeben, lediglich kleine Feiern auf den einzelnen Stockwerken. Einrichtungsleiter Denis Lamsfuß sagte: „wir haben die Kultur nie ganz weggelegt, und heute feiern wir endlich wieder gemeinsam. Es soll hier im Haus keine Parallelwelt entstehen. Schutzwürdigkeit darf nicht zur Benachteiligung werden. Wir wollen feiern, wenngleich kleiner als sonst“.

Die wenigen Außenstehenden wurden beim Betreten des Heims getestet, und mussten eine Maske tragen. Auch ging das Fest ohne die ansonsten anwesenden Senioren aus der Stadt und ohne Angehörige über die Bühne. Dennoch kam endlich wieder ein Gemeinschaftsgefühl auf, nachdem alle Plätze besetzt waren, und Kaffee und Kuchen aus dem Haus offensichtlich bestens gemundet haben. „Ich schaue in fröhliche Gesichter“, fasste Denis Lamsfuß seine Eindrücke gleich zur Begrüßung zutreffend zusammen.

Alexandra Stork, Regionalleiterin der Caritas Ulm-Alb-Donau war gekommen, um eine seltene Ehrung vorzunehmen. Sie hat der 88-jährigen Irmgard Hägele, die selbst im betreuten Wohnen in St. Anna wohnt, das Caritas Ehrenzeichen in Silber angesteckt und eine Urkunde überreicht. Irmgard Hägele hat über rund vier Jahrzehnte hinweg dem Haus in verschiedenen ehrenamtlichen Funktionen zur Verfügung gestanden. Sie war Mitbegründerin der hauseigenen „Café Donaublick“, welches am Tag nach dem Annafest erstmals wieder geöffnet hatte. Nun möchte Irmgard Hägele kürzer treten. Sie wird jedoch weiterhin ihren wöchentlichen Strickkreis anbieten, auch für Externe. Irmgard Hägele sagte, sie wollte schon immer für die älteren Leute da sein, und sie habe stets die Dankbarkeit der Menschen gespürt.

Einer der Höhepunkte des geselligen Nachmittags waren die Tanzdarbietungen der Line Dance Connection, die u.a. zu „Any Man Of Mine“ von Shania Twain und „Achy Breaky Heart“ von Billy Ray Cyrus ihre Tanzfiguren vorführten. Am Ende gab es Cola für alle, denn dies stand auf der vom Heimbeirat zusammengetragenen Wunschliste ganz oben.