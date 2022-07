Gelungenes Schulfest mit vielen Attraktionen

Pünktlich startete vergangenen Samstag das Schulfest der Schule an der Donauschleife bei strahlendem Sonnenschein auf dem Großen Schulhof. Musikalisch eröffnete die Bläserklasse 6 das Fest. Der Projektchor der Klassen 5c/d unter der Leitung von Musiklehrerin Lilly Kirschbaum-Müller erfreute die vielen Zuhörer mit dem Schullied „Unsre Schule liegt an der Donauschleife“. Rektorin Jutta Braisch und der Vorsitzende des Fördervereins Uli Spranz begrüßten die Gäste. Dieses Fest sollte die Möglichkeit bieten, Einblicke in das Schulleben und die vielen Aktivitäten der einzelnen Klassen zu bekommen, aber auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Vorsitzende des Fördervereins nutzte die Gelegenheit, den Förderverein des Schulverbundes vorzustellen, Mitglieder zu werben und aufzuzeigen, dass das Geld in viele Projekte des Schulalltags fließt.

Musikalisch nahm die Klasse 2c mit ihrer Klassenlehrerin Natalie Schick alle mit zu einer aufregenden Zugfahrt durch den Schulalltag. Die einzelnen Klassen stellten sich mit vielfältigen Mitmachaktionen und Ausstellungen vor. In der Grundschule konnte man die Olchis besuchen und dazu lustige Rasseln basteln, außerdem gab es Ausstellungen zu den bearbeiteten Themen des Schuljahres, man konnte Lesezeichen basteln, Schlüsselanhänger aus Fimo herstellen oder Lesetagebücher bewundern. Spannend war es auch, Schnecken zu beobachten und sich genauer über den Wald und das Wetter zu informieren. Die Schüler der Französischgruppe 8/9 verköstigten die Besucher mit Crepes und zeigten ein Video zum Schüleraustausch nach Nantes. Schreiben wie im Mittelalter mit Feder und Tinte zeigte die Klasse 6c. Auf dem Schulhof war buntes Treiben mit vielen Spielgeräten, Slacklines und Vorführungen.

Für die Verpflegung sorgte der Elternbeirat. Besonders beliebt bei den kleineren Gästen war das Kinderschminken der Klasse 8b. Auch beim Seifenherstellen im Chemieraum war der Andrang groß. Darüber hinaus fand man noch einige Ausstellungen zu Unterrichtsthemen der älteren Schüler wie Kinderrechte oder Bücher, die im Unterricht behandelt wurden. Gut versorgt wurden die Gäste am schuleigenen Pizzabackofen mit frisch gebackenen Pizzen.

Die jetzige Klasse 8c nahm im vergangenen Jahr am Schulwettbewerb Bildungspartnerschaften digital des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg teil und gewann mit ihrer Idee zum Podcast „Azubi, erzähl mal“ 5000 Euro zur Umsetzung des Projekts. Das Preisgeld wurde genutzt, um einen neuen Berufsorientierungsraum mit Podcastausstattung aufzubauen. Ein Jahr lang haben die Schüler den Raum gestaltet, neue Möbel eingekauft und aufgebaut und sich mit der neuen, technischen Ausstattung vertraut gemacht.

Im vergangenen Monat startete dann das Podcast Projekt „Azubi, erzähl mal...“ in Kooperation mit der Stöhr Logistik GmbH in Rottenacker. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8c sammelten für ihren Podcast Informationen zu fünf verschiedenen Ausbildungsthemen, bereiteten Interviews mit den Azubis vor, die sie bei einem Berufsorientierungstag bei Stöhr befragen konnten. Zurück in der Schule nahmen die Schülerinnen und Schüler mit den Podcast-Mikrofonen, die ebenfalls durch das Preisgeld angeschafft wurden, ihre eigenen Beiträge auf und schnitten diese mit Hilfe eines Audioprogramms in geeigneter Reihenfolge zusammen.

Das Ergebnis waren fünf verschiedene Podcastfolgen, die die Schülerinnen und Schüler stolz am Schulfest in ihrem neuen Berufsorientierungsraum präsentierten. Im Nachgang werden die Podcastfolgen nun auf der schulinternen Plattform Moodle für alle Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Nutzung im WBS-Unterricht zur Verfügung gestellt. Der Berufsorientierungsraum wird auch in den kommenden Jahren für weitere Projekte genutzt.