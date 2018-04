Geistliche Abendmusik in Munderkinger Stadtpfarrkirche

Drei Studenten der Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg gestalten am Sonntag, 15. April, um 17 Uhr eine geistliche Abendmusik unter dem Motto: „Ostern – das ist die Hoffnung“ in der Stadtpfarrkirche St. Dyonisus in Munderkingen.

Die drei angehenden Berufsmusiker Theresa Hinz, Andreas Kaiser und Víctor Rodriguez gestalten die Andachtsstunde an der Albiez-Orgel in St. Dyonisus Munderkingen mit Orgelwerken verschiedener Epochen sowie geistigen Impulsen. Festliche barocke Werke von Johann Sebastian Bach und Georg Muffat verbinden sich mit der romantischen Klangwelt Mendelssohns erster Orgelsonate, die musikalisch den Weg vom Dunkel ins Licht der Auferstehung darstellt und münden schließlich in die modernen österlichen Klängen Messiaens.

Die Verbindung aus geistigen Impulsen und abwechslungsreicher Orgelmusik soll zur hoffnungsvollen Freude an der österlichen Botschaft einladen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.