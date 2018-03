Gebühren an der Munderkinger Musikschule werden steigen

Die Beiträge für die Musikschule Raum Munderkingen werden steigen müssen, dass ist bei der Verbandsversammlung am Mittwoch deutlich geworden. Die Schülerzahlen der Musikschule steigen seit fünf Jahren kontinuierlich. Die Umlage für die Mitgliedsgemeinden wird in diesem Jahr auf 69 000 Euro steigen.

Äußerst positiv ist der Bericht von Wolfgang Weller, Leiter der Musikschule Raum Munderkingen, ausgefallen. 345 Schüler werden derzeit von 15 Musikschullehrern unterrichtet. „Es ist eine schöne Entwicklung, dass die Schülerzahlen seit Jahren stetig zunehmen, das spricht für die gute Arbeit, die dort geleistet wird“, sagte Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler. Dafür spricht auch, dass die Musikschüler bei Wettbewerben immer wieder sehr erfolgreich sind. So haben die Schüler beim Wertungsspiel in Unterstadion, aber auch bei Jugend musiziert sehr gute Leistungen gezeigt.

Um diese guten Leistungen auch künftig gewährleisten zu können, wird eine Erhöhung der Musikschulbeiträge unumgänglich, erklärte Geschäftsführer Markus Mussotter. Denn der Hauptkostenfaktor seien die Personalkosten. Um qualifizierte Lehrer einstellen und halten zu können, müsse der Musikschulverband Tariferhöhungen umsetzen. „Schaut man sich beim aktuellen Gebührenniveau die Entwicklung der Umlage an, wird klar, dass wir etwas tun müssen“, so der Finanzfachmann. Sind für das aktuelle Jahr 69 000 Euro eingeplant, wären 2021 – ohne Anpassung der Gebühren – 82 400 Euro fällig. „Wir haben uns mal darauf geeinigt, dass die Umlage 60 000 Euro nicht überschreiten soll, also müssen wir die Gebühren anpassen“, appellierte Karl Hauler. Hans Rieger, Bürgermeister von Hausen am Bussen und Unterwachingen, regt an, die Gebühren zum Beginn des neuen Schuljahres zu erhöhen, weil eine Anpassung während des laufenden Jahres Unmut wecke. Wie hoch die Gebühren künftig sein werden, darüber will die Verbandsversammlung bis zur Sommerpause beraten.

Die Musikschule sei keine Pflichtaufgabe der Gemeinden, dennoch würden sich alle in der VG dieser Herausforderung stellen, sagte der Verbandsvorsitzende und Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner. „Sie ist eine wichtige Kulturaufgabe und das kostet Geld“, fügte er hinzu. Die Umlage könne aber nicht unendlich weiter gesteigert werden.

125 Schüler kommen aus den sechs Musikkapellen der Verwaltungsgemeinschaft, das sind 36,4 Prozent der Gesamtschülerzahl. Rund 45 Prozent aller Musikschüler lernen ein Blasinstrument. „Inzwischen haben wir auch eine stattliche Zahl an erwachsenen Schülern“, berichtete Wolfgang Weller. Beispielsweise in den Gesangkursen. Die Altersstruktur liege zwischen zwei und 77 Jahren. Die älteste Schülerin sei über einen Gesangskurs zur Musikschule gekommen und nehme inzwischen rege Einzelstunden.

Die Musikschullehrer fahren derzeit oft zu ihren Schülern. „Sie geben Unterricht in zehn Gemeinden, dabei kommen insgesamt rund 800 Kilometer monatlich zusammen“, so der Musikschulleiter. Deshalb werde von Eltern und Lehrern immer wieder angemahnt, dass ein Musikschulgebäude wünschenswert wäre, fügt Weller hinzu. „Das ist eine Utopie, aber vielleicht kann sie ja doch irgendwann Wirklichkeit werden.“

Nicht nur der reine Musikunterricht werde von der Musikschule organisiert, sagte Weller. Inzwischen gäbe es auch zahlreiche Kooperationen. So arbeitet die Musikschule mit sechs Kindergärten der VG zusammen. Zwei weitere Kooperationen seien in Planung. Außerdem werden 18 Schüler in den Bläserklassen des Munderkinger Schulzentrums betreut und beim Projekt „Kultur macht stark“ wird mit der Förderschule zusammen gearbeitet.