Gastgeber Munderkingen belegt Platz zwei

Beim Sommerturnier im Eisstockschießen der Eissportabteilung des VfL Munderkingen um den Wanderpokal der Stadt Munderkingen haben sich 13 leistungsstarke Mannschaften spannende Wettkämpfe geliefert. Aus ganz Baden-Württemberg, aus Bayern und Österreich waren die Mannschaften zum Munderkinger Pokalturnier gekommen, am Start waren Eisstockschützen aus Schömberg, Böblingen, Höchstädt, Vöhringen, Weingarten, Bad Nauheim, Erkheim, Bad Grönenbach, Dornbirn, Weissenhorn, Kellmünz, Ebhausen sowie eine Mannschaft von Munderkingen. Wie bei Freundschaftsturnieren üblich, spielten auch Frauen mit. Nach spannenden Wettkämpfen belegte die Mannschaft des SSV Höchstädt am Ende den ersten Platz, auf den zweiten Platz kam die Mannschaft des VfL Munderkingen und den dritten Platz erreichte die Mannschaft des ESC Schömberg. Insgesamt war es ein sehr schönes und faires Turnier, bei dem es zwar am Vormittag durch starken Regen drei Unterbrechungen gab, das aber nachmittags bei Trockenheit zu Ende gespielt wurde.