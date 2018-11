Gasalarm löst Großeinsatz in Munderkingen aus

Ein Gasalarm hat am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr und des Roten Kreuzes ausgelöst. Das Rote Kreuz ist an diesem Abend zur Rettung einer pflegebedürftigen 85-Jährigen in der Munderkinger Gartenstraße gerufen worden.

Die Frau war im Badezimmer gestürzt, woraufhin ihre Pflegerin den Notarzt verständigt hatte. „Als die Einsatzkräfte in die Wohnung kamen, schlug deren Kohlenmonoxid-Warner an“, berichtet der stellvertretende Feuerwehrkommandant Thomas Ibach. Woraufhin auch die Feuerwehr alarmiert wurde. Diese hat die Ersthelfer dann bei der Reanimation der Seniorin unterstützt und sie dann mithilfe der Drehleiter über das Schlafzimmerfenster gerettet. Die 85-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert, in der sie in der Nacht verstarb. Der Tod der Frau stand jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Gasaustritt im Haus. Er ist auf eine natürliche Ursache zurückzuführen.

Nachdem die Frau gerettet war, hat die Feuerwehr das Haus mit entsprechenden Messgeräten untersucht. Weil durch einen Defekt im Kamin überall ein erhöhter Kohlenmonoxid-Gehalt festgestellt wurde, haben die Wehrleute das Haus gelüftet. Wie bei einem Gasalarm üblich wurden automatisch die Führungsgruppe der Raumschaft und der Kreisbrandmeister mitalarmiert.

