Fußballer sollen eigene Lösungen finden

Der zweite Basislehrgang des Fußballbezirks Donau 2019 ist beim VfL Munderkingen über die Bühne gegangen. Den Einstieg in die Ausbildung zur Trainer-C-Lizenz absolvierten die Teilnehmer an zwei Wochenenden. Nectad Fetic aus Bad Saulgau, Mitglied des Trainerlehrstabs des Württembergischen Fußballverbandes, führte durch den Kurs und erweiterte die Perspektive auch erfahrenen Trainern durch exakte Beobachtungsgabe und Veränderungen von Kleinigkeiten im Trainingsablauf.

Wesentliche Aufgabe von Fußballtrainern ist in den jüngsten Altersklassen die Vermittlung von Freude an der sportlichen Bewegung. Erst in den höheren Altersklassen steht die fußballspezifische Aus- und Fortbildung der Spieler im Fokus. Trainer zeichnet besonders aus, wenn sie Fehler in Übungsformen und Spielsituationen erkennen und beheben. Die Korrekturen von Übungen und Spielformen ist das entscheidende Element, das den einzelnen Fußballer voranbringt.

Auf dem Seminarplan standen Themen wie Ausbildung im Kinderfußball, das Trainer-Team-Modell, die allgemeine Entwicklung im Kindes- und Jugendalter und die Organisation eines Bambini-Spieltags. Vorab erfolgte jeweils eine theoretische Einweisung und anschließend gab es die praktische Umsetzung auf dem Rasenplatz. Die Teilnehmer erhielten Aufgaben, die sie in der Praxis umsetzten. Um die Lernziele zu erreichen, werden nicht mehr nur Lösungsansätze vorgegeben, vielmehr sollen die Jugendlichen eigene Lösungen finden. Dadurch soll auch die Freude am Fußballspielen gestärkt werden. Der ballführende Spieler ist gefordert, das Spiel zu beschleunigen oder den Ball in den eigenen Reihen zu halten und den Ballbesitz zu behaupten. Diese Entscheidung ist situationsabhängig zu treffen und stellt sich regelmäßig im Trainings oder im Spiel. Dies stärkt die Entscheidungsfreude und das Durchsetzungsvermögen der Nachwuchskicker.

Schulungsleiter Martin Teufel (Inneringen), Bildungs- und Qualifizierungsbeauftragter des Bezirks Donau, hatte 24 Teilnehmer aus unterschiedlichen Bezirken zu dem Lehrgang begrüßt. Nach vollständiger Lehrgangsteilnahme erhielten 23 Teilnehmer ihre Lehrgangsbestätigung. Zwei Teilnehmer hatten das zweite Schulungswochenende beim „Basislehrgang“ in Munderkingen vervollständigt und erhielten ebenfalls die Lehrgangsbestätigungen. Teufel hob die Bereitschaft des VfL Munderkingen hervor, den Lehrgang auszurichten. In erster Linie zeichnete Patrick Saile, selbst auch Lehrgangsteilnehmer, für die Betreuung während der Veranstaltung verantwortlich.

Am Lehrgang in Munderkingen nahmen folgende Trainer teil: Daniel Antal, Jasmin Hamzagic, Dalibor Mabic, Tezan Yolcu (alle SpVgg Lindau), Alexander Engel (TSG Giengen), Martin Füss (SG Dettingen); Christian Heberle, Michael Kathofer (beide FV Veringenstadt), Timo Heitele, Jochen Walter, Kim Zell (alle SV Unterstadion), Tobias Heudorfer (SC Schönebürg), Dario Jonjic, Murat Tok (beide SV Oberelchingen), Michael Lissel (SSV Emerkingen), Simon Fiesel, Patrik Niederberger, Armin Scheffold, Joachim Schlaucher (alle SF Bussen), Christopher Reise (FC Illerkirchberg), Pedro Miguel Ricardo Ferreira (TV Echterdingen), Patrick Saile (VfL Munderkingen), Andre Schau, Holger Theinert (TSV Langenau) und Felix Schmid-Lindenmayer (SV Bingen/Hitzkofen).