Frauenchor SOMEA startet durch

„Viele Chöre geben in der heutigen Zeit auf, aber der Frauenchor SOMEA hält die Tradition des Liederkranzes Mdkg. aufrecht.“ Dieses Lob sprach Herr Dr. Michael Lohner bei der Begrüßung an der diesjährigen Hauptversammlung den Chormitgliedern aus. In den vergangenen zwei Jahren, so berichtete die 1. Vorsitzende Beate Schartmann, konnten coronabedingt nur wenige Proben stattfinden. Auch sämtliche Veranstaltungen, wie das gesellige Rettichessen, die Wanderungen und das jährlich stattfindende Brunnenfest wurden abgesagt. Leider entfiel dadurch eine wichtige Einnahmequelle des Vereins. Alle hoffen, dass dieses Jahr wieder mehr Normalität einkehrt.

Aber ganz untätig war der Chor auch in der Pandemie-Zeit nicht. Der Dirigent Alexander Lotz inspirierte die Sängerinnen immer wieder mit Videoclips und Musikaufnahmen über Whatsapp. Mit neuem Schwung und Elan wird abwechslungsreiches Liedgut einstudiert. Wenig zu berichten hatte daher auch die Schriftführerin Elisabeth Daratha. Lediglich 14 Proben in 2020 und 15 Proben in 2021 konnten durchgeführt werden. Diese hielt der Chor im sehr großen Aufenthaltsraum der Firma Dalheimer in Rottenacker ab und konnte so die Corona-Bestimmungen problemlos einhalten. Auch die jetzt wieder aufgenommenen Proben können dankenswerterweise weiterhin dort stattfinden. Die Kassenprüfer Joachim Daratha und Paul Sauerbier konnten Beate Schartmann, welche kommissarisch die Kasse übernommen hatte, eine einwandfreie Kassenführung bescheinigen. Herr Dr. Lohner bat die Mitglieder um die Entlastung der Vorstandschaft, welche einstimmig erfolgte.

Bei den anstehenden Wahlen wurden die 1. Vorsitzende Beate Schartmann, ihre Stellvertreterin Claudia Oesterle und Schriftführerin Elisabeth Daratha in ihrem Amt bestätigt. Die Kassenführung übernimmt neu Rosi Sauerbier. Waltraud Jaumann fungiert in Zukunft als Pressewartin. Für die nächsten drei Jahre wurden Margot Dalheimer, Petra Sax und Evi Jerg als Beisitzer gewählt. Die passiven Mitglieder vertritt weiterhin Wilhelm Oesterle. Die Kassenprüfung obliegt ab sofort Joachim Daratha und Horst Jaumann.

Alle Sängerinnen freuen sich jetzt wieder auf den Mittwochabend, wenn um 19.30 Uhr die Singstunde in Rottenacker beginnt. Wer gerne singt, ist jederzeit herzlich zu einer Schnupperstunde eingeladen. Kontakt: B. Schartmann Tel. 2360, C. Oesterle Tel. 1317 oder jede Sängerin.