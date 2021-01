Fördergelder für Munderkingen und Emerkingen

Fünf Gemeinden aus dem Alb-Donau-Kreis kommen bei der Breitbandförderung zum Zuge, darunter Munderkingen und Emerkingen. „In dieser für uns alle so schwierigen Zeit ist es umso schöner, wenn man solch rundum positive Nachrichten erhält“, erklärt der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel. Blaubeuren erhielt einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 3 515 556 Euro, Dornstadt erhielt 15 839 Euro und Emerkingen 246 274 Euro, Blaustein 360 028 Euro und Munderkingen erhielt 1 299 966 Euro. Die Förderbescheide werden von Innenminister Thomas Strobl auf digitalem Wege an die Kommunen überreicht, da die Corona-Krise eine Übergabe in Stuttgart nicht zulässt.

„Mit diesen schönen Fördersummen für fünf unserer Kommunen im Alb-Donau-Kreis schreitet der Ausbau der digitalen Infrastruktur schreitet weiter voran“, so Manuel Hagel.