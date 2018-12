Feuerwehreinsatz in der Altstadt

Zu einem Einsatz in der Munderkinger Altstadt sind die Feuerwehren aus Munderkingen und Rottenacker am späten Dienstagnachmittag ausgerückt. Doch der vermeintliche Zimmerbrand, der bei der Feuerwehr einen Vollalarm zur Folge hatte, entpuppte sich als Brand an der Außenfassade eines Hauses.

Die Isolierung aus Styropor hatte sich entzündet, doch das Feuer sei bei Eintreffen der Feuerwehr durch den Hauseigentümer bereits gelöscht gewesen, sagte Einsatzleiter Kurt Fues. „Es hat nur noch stark gerochen, aber das Feuer war aus.“ Zum Glück, so Fues, denn damit war womöglich Schlimmeres verhindert worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr machten sich daran, die Styropor-Isolierung abzubauen und die Temperaturentwicklung an der Fassade zu beobachten.

Warum die Isolierung an der Außenwand in Brand geraten war, darüber vermochte der Einsatzleiter nichts zu sagen. „Die Ursache ist noch nicht bekannt.“ Mit insgesamt rund 25 Einsatzkräften waren die beiden Feuerwehren vor Ort.