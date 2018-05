Feuerwehr braucht dringend Verstärkung

Die Munderkinger Feuerwehr sucht Verstärkung. Vor allem tagesverfügbare Kräfte, also Menschen, die auch während des Tages ausrücken können, braucht die Wehr. Um auf sich aufmerksam zu machen und für das Engagement in der Feuerwehr zu werben, haben sich die Munderkinger Feuerwehrleute neben dem Tag der offenen Tür, der am Sonntag, 6. Mai, stattfindet eine besondere Aktion überlegt.

Insgesamt 2700 Briefe haben Mitglieder der Jugendfeuerwehr Munderkingen am Mittwochabend an alle Haushalte der Stadt verteilt. In diesem Schreiben richtet sich Bürgermeister Michael Lohner an die Einwohner und ruft sie dazu auf, sich bei der Feuerwehr zu engagieren. „Jeder Bürger, zwischen 17 und 65 Jahren, kann bei der Feuerwehr aktiv mitmachen“, heißt es darin.

Aktuell sind es 51 Wehrleute

„Um auch in Zukunft einsatzbereit zu sein, brauchen wir dringend Unterstützung, vor allem von Leuten, die auch am Tag die Möglichkeit haben, auszurücken“, betont Munderkingens stellvertretender Feuerwehrkommandant Thomas Ibach. 21 Feuerwehrleute werden benötigt, um mit dem kompletten Löschzug auszurücken, berichtet der erfahrene Feuerwehrmann. „Experten sagen, damit diese 21 am Tage kommen, müssen 63 alarmiert werden“, fügt er hinzu. Aktuell sind aber nur insgesamt 51 Männer und Frauen bei der Munderkinger Feuerwehr aktiv.

Landauf, landab würden bei den Feuerwehren die tagesverfügbaren Kräfte fehlen, weiß Thomas Ibach. „Im Internet habe ich gesehen, dass verschiedene Feuerwehren deshalb jetzt die Löschkübel-Aktion ins Leben gerufen haben.“ Bei dieser verteilen die Wehren Eimer an die Haushalte mit der Botschaft, dass die Bewohner diese wohl bald zum Löschen nehmen müssen, wenn die Feuerwehr keine Verstärkung findet. „Das ist uns aber im Moment noch zu krass, bisher sind wir im Notfall immer bereit gewesen, aber wir müssen für die Zukunft dringend aufrüsten“, so der Vize-Kommandant.

Auch ausländische Mitbürger sind gern gesehen

Deshalb wenden sich Bürgermeister und Feuerwehr jetzt gemeinsam an die Munderkinger. „Jeder kann sich bei der Feuerwehr einbringen, es gibt für jeden die richtige Aufgabe“, betont Thomas Ibach und hat dabei vor allem Teilzeitkräfte, Frührentner, Arbeitssuchende und Frauen im Blick, die oft auch tagsüber verfügbar sind. „Auch ausländische Mitbürger sind bei uns gern gesehen.“ Vorkenntnisse oder besondere Ausbildungen seien für das Engagement bei der Feuerwehr nicht notwendig. „Alles, was man wissen und können muss, bringen wir den Interessierten bei“, sagt Thomas Ibach. Die Ausbildung sowie die Ausrüstung werden gestellt. Es wird auch kein Mitgliedsbeitrag wie beispielsweise bei Vereinen erhoben.

Auch wenn kurzfristig in Munderkingen keine gefährlichen Engpässe zur erwarten seien, müsse die Feuerwehr sich jetzt aktiv und konsequent um neue Mitglieder bemühen, weiß Thomas Ibach. Sollte keine Verstärkung gefunden werden, könne die Wehr interkommunale Kooperationen mit anderen Feuerwehren in der Nachbarschaft schließen, aber auch hier würden während des Tages meist die Kräfte fehlen. „Das letzte Mittel wäre die Zwangsverpflichtung der Bürger, dazu wäre der Bürgermeister berechtigt und einige Kommunen sind schon heute auf dieses Mittel angewiesen“, erklärt Thomas Ibach.

Gefahr beim Einsatz

Natürlich weiß der stellvertretende Kommandant, dass die Einsätze, zu denen Feuerwehrleute gerufen werden, oft gefährlich und auch belastend sind. „Aber der Großteil unserer Aufgaben sind eben kleinere Sachen.“ Die Kameradschaft in der Wehr und die Dankbarkeit der Menschen, denen geholfen werde, seien unbeschreiblich und würden ihn immer noch faszinierend, erklärt Thomas Ibach sein Engagement. Für alle, die Interesse am Dienst bei der Feuerwehr haben, gibt es am Mittwoch, 9. Mai, um 19.30 Uhr einen Infoabend im Feuerwehrgerätehaus in Munderkingen.

