Ferienprogramm: Mit der MSC Muntlix auf Kreuzfahrt

Im 44. Jahr bietet das katholische Pfarramt Munderkingen 60 Kindern im Alter von acht bis 15 Jahren an, in den Sommerferien eine Woche auf einer Hütte im Laternser Tal in Vorarlberg zu verbringen. Das von ehrenamtlichen jungen Erwachsenen betreute Programm steht dieses Jahr unter dem Motto „Mit der MSC Muntlix auf Kreuzfahrt“. Neu im Leiterteam sind 2019 Dana Stöhr, Simon Lindner und Hannes Prill, die früher mehrfach Teilnehmer waren.

Hütte wird zu Schiff

Jedes Jahr steht die Ferienfreizeit „Muntlix“ unter einem anderen Motto. Die Ehrenamtlichen haben sich für dieses Mal als Motto eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff einfallen lassen. Hierzu wird die Hütte in Vorarlberg in ein Schiff umgebaut, schon die Anfahrt enthält Anleihen aus der Seefahrt, wobei der Bus rund 15 Gehminuten von der Hütte entfernt in den Hafen einfährt. Die letzten 1500 Meter werden zu Fuß mit dem Rucksack zurückgelegt.

Die Kinder dürfen auf der Hütte beziehungsweise mit dem Schiff jeden Tag ein anderes Land besuchen, und Kultur und Sitten der dortigen Bewohner näher kennenlernen. Welche Länder das sein werden, dürfen die Teilnehmer am jeweiligen Morgen anhand von Hinweisen erraten.

Infoabend am 12. Juli

Wie jedes Jahr wird der Großteil der Zeit im Freien verbracht, die Kinder dürfen sich zum Beispiel auf eine Schnitzeljagd und das örtliche Freibad freuen. Im Haus findet ein Karaokeabend statt. Was man mitbringen muss, wie etwas Schlafsack oder Rucksack, wird bei einem Infoabend am 12. Juli um 19 Uhr im katholischen Gemeindehaus Munderkingen erläutert. In der Woche von Samstag, 27. Juli, bis Samstag, 3. August, können 30 Kinder von acht bis elf Jahren mitfahren, vom 3. bis zum 10. August ist die Hütte für Teilnehmer von zwölf bis 15 Jahren gebucht. Pfarrer Thomas Pitour wird in jeder der beiden Wochen in der Nähe der Hütte einen Gottesdienst unter freiem Himmel abhalten.

Anmelden kann man sich ab Montag, 1. April. Pro Kind fallen 110 Euro an Kosten an, einschließlich Fahrt, Unterkunft und Verpflegung. In jeder der Wochen soll es durch das Projekt „zwei hoch zwei“ jeweils zwei benachteiligten Kindern ermöglicht werden, kostenlos an der Freizeit teilzunehmen, was man durch das Setzen eines Hakens bei der Anmeldung angeben kann.

Da die Ferienfreizeit „Muntlix“ Kult ist, gehen erfahrungsgemäß schon am ersten Anmeldetag Dutzende von Anmeldungen ein, weshalb ein rasches Anmelden laut Organisationsteam empfohlen wird.