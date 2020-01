Fassanstich: Das neue Munderkinger Bier ist da

Gebraut und abgefüllt wurden 38 Hektoliter. Rund 160 Gäste hat Ralf Lindner am Freitagabend im Namen der Munderkinger Hopfenbeauftragten zum Fassanstich des neuen Benkesberg-Biers im Rösslesaal begrüßt.

„Seit zwölf Jahren wird in Munderkingen wieder Hopfen angebaut – genauso lang wird das Benkesberg-Bier gebraut“, sagte Lindner und betonte, dass bereits 1885 in Munderkingen ein Hopfenbau-Verein gegründet worden sei, in dem 72 Hopfenbauern Mitglied waren. „Bis etwa 1933 wurde vor allem auf dem Benkesberg der Hopfen für die acht Munderkinger Brauereien angebaut“, so der Hopfenbeauftragte.

Für das „Munderkinger Bier“, so Uli Zimmermann von der Bergbier-Brauerei, werde Gerstenmalz zu einer Stammwürze von 12,6 Prozent eingebraut und entwickle sich in der sogenannten Zweifach-Reifung. Im Reifetank wird dem Bier der Munderkinger Aromahopfen kalt zugegeben, so Zimmermann. „Das nennen wir Hopfenstopfen. Das gibt dem Bier sein feinherbes Hopfen-Aroma“. Benkesberg-Bier habe einen Alkoholgehalt von 5,3 Prozent, es wurde in diesem Jahr in 0,33-Liter Bügelflaschen abgefüllt und sei ab sofort in den Munderkinger Lokalen und im Getränkehandel erhältlich, ergänzte Lindner.

Bevor Bürgermeister Michael Lohner mit drei kräftigen Hüben das erste Fass Benkesberg-Bier anstach, dankte Ralf Lindner den „30 heutigen Munderkinger Hopfenanbauern, die wieder maßgeblich zum leckeren Benkesberg-Bier beigetragen haben“. „Wir konnten im vergangenen Jahr in Munderkingen eine sehr gute Hopfenernte einfahren“, so Lindner.

Als alle Gäste mit dem „neuen Munderkinger Bier“ versorgt waren, marschierte die „Hochzeits-Musig boirisch Viertel aus der Munderkinger Vorstadt“ unter den Klängen des bayerischen Defiliermarsches in den Rösslesaal ein. Dann sorgten die rund 15 Musiker um Frontmann Axel von Bank für herzhafte Blasmusik, deftige Sprüche und viele Lacher seitens Publikums. So erfuhren die Gäste, dass während der spanischen Erbfolgekriege Bayern-Truppen in der Munderkinger Vorstadt lagerten und einige ihre Männer zurückgelassen haben. „So zum Beispiel die Urahnen vom Huber Sepp“, sagte Axel von Bank.

Die „Hochzeits-Musig“, alle übrigens erfahrene Musiker aus der Region, darunter Munderkingens Stadtmusikdirektor Charly Petermann, sei eine „Wald- und Wiesenkapelle, die bei der Ausübung ihrer Bläserkunst viel Spielraum nach oben habe“, erfuhren die Gäste. „Aber des macht nix. Des gleichet mir mit bleede Sprich aus“, so Axel von Bank. Und der Applaus zeigte, dass das Publikum mit der Musik und mit „de bleede Sprich“ durchaus zufrieden war.

Das Rössle-Team hatte sich zum Benkesberg-Fassanstich eine „bierige Speisekarte“ mit „sauren Bierkutteln“, „Bier-Rahmsuppe mit Brätknödeln“, „Bierkutscher-Schnitzel“ und Rinder-Biergulasch“ einfallen lassen. „Der Erlös aus den Eintrittsgeldern wird der Munderkinger Jugendkapelle und der Sozialstation zu Gute kommen“, so Ralf Lindner.