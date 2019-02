Fasnet hält Einzug in den Unterricht

Noch mehr über die Munderkinger Fasnet, ihre Ursprünge und Traditionen können künftig die Grundschüler des Munderkinger Schulverbundes und der Förderschule lernen. Die Trommgesellen haben nun drei Ordner mit gesammeltem Fasnetswissen an die Schule übergeben. Auch die örtlichen Kindergärten werden entsprechende Ordner erhalten.

Mit dem Munderkinger Narrenlied haben die Grundschüler des Schulverbundes und der Förderschule am Montag Zunftmeister Ralf Lindner und Waltraud Prill von der Trommgesellenzunft begrüßt. Weil die Munderkinger Fasnet aber noch viel mehr zu bieten hat, haben die Zunftmitglieder drei Ordner dabei gehabt, die der Schule übergeben wurden und mit denen die närrische Zeit künftig noch stärker Einzug in den Unterricht halten soll.

Viele Helfer bei der Entstehung

Zusammengestellt hat die Unterrichtsmaterialien Waltraud Prill gemeinsam mit Carmen Klein. „Wir hatten aber noch weitere Helfer“, sagt Waltraud Prill. Darunter beispielsweise Birgit Schumann, die Bundesfreiwilligendienstlerin Anna-Marie Siegler sowie Britta Klein und Natascha Krupinski.

Die Frauen haben in dem Ordner beispielsweise Informationen über die Zunft, die verschiedenen Figuren und deren Ursprünge zusammengetragen. Aber auch Rätsel und Ausmalvorlagen sind darin enthalten. „Auch das neue Liederbuch mit den verschiedenen Munderkinger Fasnetsliedern sowie den Sprüchen und Reden rund um die Fasnet haben wir dazu gelegt“, sagt Waltraud Prill.

Brauchtumspflege sei Teil des Bildungsplans, sagt Schulleiterin Jutta Braisch. Auch deshalb sei es selbstverständlich, dass die Fasnet Teil des Unterrichts am Schulverbund ist. „Es ist wichtig, dass sich Kinder mit ihrer Heimat identifizieren und die Fasnet mit ihrem Brauchtum ist davon gerade in der hiesigen Region ein bedeutender Teil“, so die Rektorin.

Die Ursprünge der Munderkinger Fasnet, die Häser und Traditionen gingen auf die Geschichte der Region zurück, die den Kindern so sehr plastisch vermittelt werden könne, erklärt Schulleiterin Jutta Braisch. So würden die Kinder auch mehr über ihre Heimat erfahren.

Schule ist wichtiger Partner

Für die Trommgesellenzunft sind der Schulverbund und die Förderschule wichtige Kooperationspartner, um das Wissen um die Munderkinger Fasnet lebendig zu halten, betont Zunftmeister Ralf Lindner. Viele Familien seien inzwischen von außerhalb nach Munderkingen gezogen und die Fasnet in der Stadt für sie nichts Selbstverständliches mehr. „Bei uns wurde die Munderkinger Fasnet sozusagen noch ganz natürlich in den Familien weitervererbt, das ist heute aber nicht mehr selbstverständlich“, so der Zunftmeister. Deshalb sei die Schule heute ein wichtiger Partner bei der Vermittlung der Traditionen. Dennoch sei die Idee des Ordners in Munderkingen nicht neu. „Schon Josef Ott hatte damals ein solches Werk zusammengetragen, jetzt wurde der Ordner eben ergänzt und modernisiert“, sagt Ralf Lindner. Der Fasnetsordner soll auch als Grundlage und Handreichung für die Lehrer selbst dienen, die häufig auch nicht mehr direkt aus Munderkingen stammen und deshalb nicht mehr mit allen Details des historischen Brauchtums vertraut seien, fügt er hinzu.

Jedes Jahr soll der Fasnetsordner die Munderkinger Trommgesellenzunft nun weiter wachsen. „Jetzt haben wir die wichtigsten Fakten zusammengetragen, weitere Details werden nach und nach folgen“, kündigt Waltraud Prill an.