Förderschüler üben sich in Erster Hilfe

Schon seit mehreren Schuljahren gibt es in der Förderschule Munderkingen eine Erste-Hilfe-AG. Im Rahmen dieser Arbeitsgemeinschaft lernen die Schüler alles rund um das Thema der Ersten Hilfe: Wie lautet der Notruf? Was ist bei Schürfwunden zu tun? Wie geht die stabile Seitenlage? Das sind einige der Fragen, welche die Schüler in der AG auf den Grund gehen.

Das Projekt „Löwen retten Leben“, das den Schulen einen Koffer mit mehreren aufblasbaren Puppen sowie Begleitmaterial zur Verfügung stellt, erleichtert das Üben der Herzdruckmassage. „Besonders toll ist, dass die Puppen so leicht zu verstauen und aufzubauen sind, so dass man sie problemlos im Unterricht einsetzen kann“, erläutert AG-Leiterin Regina Schniertshauer. Die Schüler lernen so ganz praxisorientiert, was im Ernstfall zu tun ist und können entsprechend handeln.

„Wir schaffen es bereits, zehn Minuten durchzuhalten und werden immer besser“, berichtet Schülerin Vivian stolz. Sogar Schüler aus anderen Klassen schauen gerne in der AG vorbei und beteiligen sich freiwillig, obwohl sie eigentlich schon Unterrichtsschluss hätten. Auf diese Weise üben auch schon die Kleinen an der Ausführung der Herzdruckmassage. Mit dem Erlernen der Ersten Hilfe kann man schließlich nie früh genug anfangen.