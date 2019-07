Erster Liga-Wettkampf für VfL-Nachwuchs

Die Nachwuchsturnerinnen des VfL Munderkingen haben ihren allerersten Einsatz in der STB-Kreisliga B4 in Friedrichshafen-Ailingen absolviert. Dabei belegten sie den fünften Platz.

Zum ersten Mal sind die VfL-Kunstturnerinnen mit zwei Mannschaften im Ligabetrieb des Schwäbischen Turnerbundes (STB) gestartet. Als VfL Munderkingen II gaben die sechs sehr jungen Neulinge Marleen Beck, Anna Hardecker, Alena Kneer, Linda Nadler, Judith Schelkle und Anna Traub (alle zwischen elf und 14 Jahre alt) ihr Debüt. Die Turnerinnen gingen mit gespannter Erwartung und etwas Nervosität an die Geräte. Doch die Mädchen meisterten ihre Aufgaben sehr gut. Das erste Gerät war der Sprung: Judith Schelkle sorgte für einen guten Beginn; sie erhielt 10,80 Punkte für ihren Handstandüberschlag. Für Anna Hardecker und Alena Kneer gab es sogar mehr als zwölf Punkte am Sprung. Weiter ging es in olympischer Reihenfolge mit dem Stufenbarren; dabei sorgte die Startturnerin Marleen Beck für einen beruhigenden Auftakt an diesem Gerät; sie erturnte 10,20 Punkte. Auch Anna Hardecker (9,20) und Alena Kneer (10,60) empfahlen sich einmal mehr für die erste Mannschaft.

Am (Zitter-) Balken blieb als einzige VfL-Starterin Anna Traub als Schlussturnerin ohne Absteiger. Für ihre gekonnte Übung wurde sie mit 11,10 Punkten belohnt. Auch am letzten Gerät war volle Konzentration gefragt, um am Boden die einstudierte Choreografie mit Musik möglichst fehlerfrei und passend zur Musik zu präsentieren. Sehr gut gelang dies Linda Nadler (9,15) sowie erneut Anna Hardecker (11,15) und Alena Kneer (11,60). Am Boden war auch die Heimkampfrichterin Jeanette Synovzik im Einsatz.

Trotz starker Konkurrenz erreichte der VfL Munderkingen II am Ende mit 131,25 Punkten den fünften Platz von acht Mannschaften und lag noch vor der TG Bad Waldsee I (130,30) und dem TV Fridingen I (125,05). Für einen Liga-Neuling ist dies ein sehr respektables Ergebnis, auch aus Sicht der Betreuer Jasmin Stiasny und Lothar Täubert. Sieger wurde der SSV Ulm 1846 IV (146,55) vor der TSG Ailingen I (144,55) und dem TV Bingen I (143,55). Als Ausklang verbrachte die VfL-Riege nach dem Wettkampf ein paar relaxte und angenehme Stunden am nahegelegenen Schwäbischen Meer (Bodensee).

Der zweite und letzte Staffeltag der STB-Kreisliga B4 ist am 29. September in Fridingen. Die erste Mannschaft des VfL kämpft dann am 16. November in der Sporthalle in Munderkingen um den Verbleib in der STB-Bezirksliga. Neben der Bezirksliga-Relegation gibt es zwei weitere hochkarätige Wettbewerbe: In den anderen beiden Durchgängen ist in der STB-Kreisliga A die Relegation zu turnen und die STB-Nachwuchsliga bestreitet das Finale.