Erster Fasnetsflohmarkt in Munderkingen

Erstmals wird es in Munderkingen am Samstag, 17. November, einen Fasnetsflohmarkt im Narrenstüble geben, bei dem nicht mehr benötigte Kostüme und Fasnetsutensilien angeboten werden. Organisiert wird der Flohmarkt von der Originellen Gruppe XXL, die auch die Idee dafür hatte.

„Die Schränke sind inzwischen so voll mit originellen Häser, da ist uns beim Stammtisch die Idee für den Flohmarkt gekommen“, berichtet Gudrun Maier von der Gruppe XXL. Weil die Mitglieder jedes Jahr neue Häser meist nicht nur für sich, sondern auch für die Familienmitglieder nähen, ist in den vergangenen Jahren vieles zusammen gekommen. „Schließlich werden ja nicht nur für den Umzug, sondern auch für das Maschgra Gau Häser angefertigt“, fügt Claudia Brunner vom Narrenrat der Trommgesellenzunft hinzu.

Richtiges Ambiente

Von Beginn an sei der Narrenrat von der Idee begeistert gewesen und habe deshalb die Organisatoren auch gern unterstützt, sagt Claudia Brunner. Der Flohmarkt wird im Narrenstüble stattfinden. „Da ist genügend Platz und das ist auch das richtige Ambiente für den Flohmarkt“, ist sich die Narrenrätin sicher.

Bei neuen Angeboten hält sich die Begeisterung anfangs doch meist in Grenzen“

Noch sei der Ansturm von Verkäufern nicht sehr groß, berichten die Hauptverantwortlichen Erika Spranz und Gudrun Maier. Aber davon lassen sie sich nicht entmutigen. „Bei neuen Angeboten hält sich die Begeisterung anfangs doch meist in Grenzen“, sagt Erika Spranz. Aber ganz sicher werde sich der Flohmarkt mit der Zeit etablieren. Bei der Nachbarzunft in Ehingen werde das Angebot schließlich auch sehr gut angenommen.

Obwohl die Anmeldefrist für Verkäufer eigentlich bereits verstrichen ist, können sich interessierte Verkäufer auch noch kurz entschlossen unter der E-Mail-Adresse der Narrenzunft melden. „Das beschränkt sich nicht nur auf Verkäufer aus Munderkingen, auch aus den Nachbargemeinden dürfen sich gern Interessierte melden“, so Gudrun Maier.

Mit viel Herzblut angefertigt

Auch wenn die Schränke der Gruppenmitglieder inzwischen übervoll seien und manche Häser in mehrfacher Ausführung für alle Familienmitglieder vorhanden seien, würden sich die Fasnetsfreunde nicht leichtfertig von ihren Häsern trennen, berichten sie. Schließlich seien diese mit viel Herzblut und aus qualitativ hochwertigen Materialien von Hand angefertigt worden. „Aber wir wollen ja in den kommenden Fasnetssaisons auch noch Platz für neue tolle Häser in den Schränken haben“, sagt Claudia Brunner. Ziel sei es aber vor allem, anderen damit eine Freude zu machen und die Häser in guten Händen zu wissen. „Das ist besser, als wenn sie nur im Schrank hängen“, sagt Erika Spranz.

Die Trommgesellenzunft will den Flohmarkt aber auch nutzen, um sich selbst vorzustellen und eventuelle Fragen von Interessierten zu beantworten. „Deshalb werden von allen Gruppen der Zunft die Leiter vor Ort sein“, kündigt Claudia Brunner an. So will sich die Trommgesellenzunft noch bekannter in der Stadt machen. „Schließlich sind ja nicht alle Bürger Ur-Munderkinger und sind deshalb nicht in das Thema hineingeboren“, erklärt die Narrenrätin. So könnten auch Ortsfremde erfahren, worum es beim Brauchtum Fasnet geht.

