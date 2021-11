Erneuter Raubüberfall in Munderkingen

Die Kriminalpolizei erbittet zu beiden Fällen Hinweise unter Telefon 0731/ 1880 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Nur drei Tage nach dem Überfall auf einen jungen Mann im Norden der Stadt ist Munderkingen erneut Schauplatz eines Raubes geworden. Dieses Mal ist ein Geschäft in der Innenstadt betroffen.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Mann am Montag gegen 17.45 Uhr einen Laden in der Martinstraße betreten. Er drohte dem Inhaber mit einer Pistole. Dann griff der Unbekannte in die Kasse und nahm das Geld raus. Damit flüchtete er, wohin ist bislang nicht bekannt. Die Polizei machte keine Angaben zur erbeuteten Summe und um welches Geschäft es sich handelt.

Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifen nach dem Täter, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren. Sie sucht jetzt den Unbekannten, der vom Opfer als etwa 1,80 Meter groß und auffallend schlank beschrieben wurde. Demnach trug der Räuber eine schwarz-dunkelgraue Winterjacke, dunkle Jeans, eine dunkle Wollmütze und eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer kennt den Mann?

Wer hat den Mann am Montagabend in Munderkingen gesehen?

Wer hat die Tat beobachtet?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Am vergangenen Freitagabend hatten gleich zwei Männer einen 22-Jährigen in dessen Einliegerwohnung im nördlichen Teil von Munderkingen überrascht, gewürgt und geschlagen und einen vierstelligen Eurobetrag aus einer Geldkassette geraubt. Sie flüchteten durch den Vorgarten in unbekannte Richtung. Auch nach diesen Tätern läuft die Fahndung.