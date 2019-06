Erfolgreicher Start für neues Team

Die neu gegründete Mannschaft der Hobby-Herren („Schwoißbender“) des VfL Munderkingen ist mit einem Erfolg in Burgrieden in die Tennis-Saison gestartet. Das Team besteht aus Moritz Schumann, Florian Schaible, Philipp Weißer, Achim Schenz, Philipp Schaible und Philip Seibold.

Außer Quereinsteiger Philip Seibold hatten alle Herren in der Jugend bereits aktiv Tennis gespielt. Am Samstag stand das erste Auswärtsspiel gegen den SV Burgrieden an. In den Einzeln holten Philipp Schaible, Philipp Weißer und Florian Schaible souverän drei Punkte. Philip Seibold musste in seinem ersten und hart umkämpften Tennisspiel erst im Matchtiebreak dem Gegner den Vortritt lassen. Im Anschluss gewannen Philipp Weißer/Florian Schaible, sowie Philipp Schaible/Philip Seibold ihre Doppel und sorgten somit für den Endstand von 5:1. Die weiteren Begegnungen der Munderkinger sind am 6. Juli gegen Riedlingen und am 13. Juli gegen Eggingen, jeweils auf heimischer Anlage; am 20. Juli trifft die Mannschaft auswärts auf Blaustein II.

Ebenfalls am Samstag spielten die Munderkinger Hobby-Damen gegen den TC Öpfingen. Die VfL-Damen konnten gegen die starken Gegnerinnen nichts ausrichten und mussten sich mit 0:6 geschlagen geben. Im Doppel setzten sich Silvia Frankenhauser und Claudia Hönig zwar heftig zur Wehr, mussten aber ihren Gegnern im Matchtiebreak den Vortritt lassen. Da bei der Mannschaft jedoch die Geselligkeit im Vordergrund steht, war die Niederlage schnell wieder vergessen. Für Munderkingen spielten außerdem Daniela Herrmann, Steffi Stöhr, Monika Veser und Gertrud von Bank.

Bereits eine Woche davor hatten die Tennis-Herren 50 ihr Spiel in Oberdischingen bestritten. Da von den Munderkingern nur Stefan Frankenhauser sein Einzel gewann, lag die Mannschaft vor den abschließenden Doppeln bereits uneinholbar mit 1:5 zurück. Die Doppel-Paarung Frankenhauser/Stökler holte den zweiten Sieg für Munderkingen, jedoch endete die Partie mit einer 2:7 Niederlage. Für den VfL spielten Arnold Ottenbreit, Stefan Frankenhauser, Josef Kloker, Walter Bierer, Peter Stökler und Marion Penna.